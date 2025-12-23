我是廣告 請繼續往下閱讀

▲據悉丘薆（左起）、陳伊、芷軒沒在樂天的續約名單中。（圖／翻攝自IG@zhixuan0803、＠hobby0205、＠bobeyiyi）

樂天女孩再爆出走潮，據悉陳伊、丘薆與芷軒都沒在續約名單中，加上之前離隊的嘎琳、Dora和韓籍隊員，新球季還沒開打，就有7位女孩離隊，人員流失問題持續延燒。根據《CTWANT》報導，陳伊、丘薆與芷軒都沒在樂天的續約名單中，32歲陳伊有虎牙甜心的稱號，曾參加《全明星運動會》展露頭角，同時她也是台中連莊職業排球隊的小魔女啦啦隊，在啦啦隊已經超過10年資歷。另外，芷軒3年前加入樂天，曾登上過選秀節目《大學聲》，除此之外，還有2年前加入的丘薆，據悉她已經超前部署，入選中國棒球城市聯賽（CPB）專屬啦啦隊CPB Girls的決選入圍名單，不過丘薆和樂天都回應，一切位成定案，新合約還在洽談中。不僅如此，當初被視為流量女神的林襄，以及韓援第一人李多慧離隊，接著球團爆出欠薪等負面新聞，今年初還有一波女孩離開，像是嘎琳、Yuri、阿布舞、心韻、禾羽、凱莉絲、慧慧等。就連韓籍外援廉世彬、禹洙漢與河智媛，都只有廉世彬續約，三本柱只剩下一人，還有廠商向女孩們抱怨，球團亂喊商價，態度差回訊息又慢，導致樂天女孩的聲勢越來越低。