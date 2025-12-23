我是廣告 請繼續往下閱讀

▲波瑠和高杉真宙發表結婚喜訊。（圖／IG＠mahirotakasugi_）

34歲日本女星波瑠被爆和小五歲男星高杉真宙已經登記結婚，且舉辦了非公開婚禮！兩人透過日劇《Mr.新娘》合作結識，劇中女方將男友娶回家，戲外兩人則悄悄交往2年，感情穩定收到許多粉絲祝福。高杉真宙、波瑠今（23）早透過社群發佈兩人結婚公告，「高杉真宙與波瑠，已決定結為夫妻，特此向各位報告。我們因工作相識，在相處與累積時間的過程中，逐漸產生了想要今後攜手共度人生的想法。雖然我們仍是未成熟的兩人，但希望能以這次婚姻為契機，無論作為一個人、或作為演員，都能更加成長，並以真誠的態度面對工作。今後也請一如既往給予我們不變的支持與厚愛，懇請多多指教。」根據日媒《Sponichi Annex》報導，高杉真宙、波瑠是主演《Mr.新娘》合作時結緣，波瑠在劇中飾演一位精明幹練，但卻是家事白痴的職場女性；高杉真宙則是一位超擅長做家事的後輩。根據了解，因為兩人私下都超愛玩遊戲，透過線上語音功能關係逐漸變好，電視劇正式殺青後兩人才決定交往。有趣的是，兩人在工作人員眼裡都是「怕生的宅男宅女」，因此之前從來沒和他人傳過緋聞。高杉真宙和波瑠在本月初已經在區役所完成結婚登記，並且舉辦了只有親戚參加的非公開婚禮，然而在婚禮結束不久，波瑠的母親就因病在福岡老家離世，現在還處在悲痛中，被猜測兩人在忙碌行程中還特別舉辦婚禮，是為了給因病臥床的母親一個交代，讓她能在人生的最後看見女兒幸福的模樣。