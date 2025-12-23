我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本女團ME:I一次宣布4位成員退團，讓許多粉絲無法接受。（圖／IG＠official_me_i_）

日本女團ME:I透過選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》出道，出道一年半擁有超高人氣，然而昨（22）日公司卻發聲明表示COCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）與KOKONA（佐佐木心菜）將退出團體，突如其來的消息讓粉絲措手不及。經紀公司LAPONE GIRLS昨日發聲明，「ME:I成員COCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）與KOKONA（佐佐木心菜）將在2025年12月31日合約到期，屆時結束ME:I的團體活動。」距離她們退團只剩短短的9天，讓粉絲看到消息相當錯愕。然而在消息公開前《週刊文春》就已經預告「上過紅白的偶像團體大量退團」，事後他們爆料ME:I成員退團其實別有內情，那就是被退團的成員們都對公司的管理方式感到相當不滿，「若是可以的話，她們非常想再次站上舞台，退團並不是自己的意思。」目前遭退團的成員中，只有KOKONA（佐佐木心菜）還在團體活動中，COCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）因為身體狀況不佳暫時休養中，SHIZUKU（飯田栞月）則因為社內戀愛遭到暫停活動，沒想到粉絲還沒等到團體合體，就先聽到退團消息，讓人相當不捨。