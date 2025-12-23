我是廣告 請繼續往下閱讀

科技股持續反彈走高，美股四大指數週一全數走高，費半指數終場上漲逾1%，台北股市今（23）日開盤上漲103.5點、來到28253.14點。大盤開高之際，中小型股開盤上漲0.35點、來到267.2點。今日開盤量大強勢個股：環宇-KY、凱崴、金山電、聯合再生、九豪；開盤量大弱勢個股：新盛力、泰鼎-KY、亞電、南亞、系統電。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1475元；鴻海開盤上漲1元、來到225元；台達電開盤上漲9元、來到962元。華爾街恐慌指標CBOE波動率指數（VIX）降至2024年12月16日以來最低水準。隨著假期將至，成交量偏低，且預料進一步清淡。美股將於周三美東時間下午1點（台灣時間周四凌晨2點）提前收盤，週四因聖誕節休市。美國本週仍將公布多項經濟數據，包括第三季GDP初值、12月消費者信心指數，以及每周初領失業金人數，將為美國經濟健康狀況與貨幣政策走向提供線索。產業消息，根據《路透社》報導，該公司已告知中國客戶，計劃在2月中旬農曆新年前，開始向中國出貨其第二高階的人工智慧（AI）晶片，帶動輝達昨日股價上漲逾1%。美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲227.79點或0.47%，收48362.68點，那斯達克指數上漲121.21點或 0.52%，收23428.83點，標普500指數上漲43.99點或0.64%，收6878.49點，費半指數上漲77.71 點或1.10%，收7145.57點。科技五天王漲跌互見。Meta上漲2.73%，蘋果下跌1.04%，Alphabet上漲0.85%，微軟下跌0.25%，亞馬遜上漲0.48%。半導體股多數走高，輝達上漲1.49%，博通上漲0.52%，美光上漲4.01%，高通下跌0.59%，應用材料上漲1.01%，德儀上漲1.44%，AMD上漲0.71%。台股ADR多數收漲，台積電ADR上漲1.50%，日月光ADR上漲1.25%，聯電ADR上漲0.37%，中華電信ADR下跌0.22%。