總統職務表現贊同率上揚5.5個百分點，來到43.4％

20歲以上台灣人，四成三基本上贊同賴清德處理國家大事的方式，四成九不贊同。

大罷免風暴平息4個月後，國內政治兩極化的態勢有死灰復燃的跡象。

這樣的強勢出擊顯然發揮了可觀的作用，出口轉內銷，吸引國人注意力，聚焦在對賴政府有利的兩岸、國防、外交、國安、經貿等議題，避免被國會在野多數力量牽著鼻子走。

直接走上第一線面對在野勢力，引爆行政與立法兩權更強烈的衝突，自然也帶動朝野雙方陣營支持者的對立、凝聚和集結。

台灣民意基金會今（23）日公布最新國政民調，結果發現，總統賴清德的聲望正明顯恢復中。和11月相比，、不贊同率下降1.6個百分點，來到48.6％。換句話說，不贊同比贊同多5.2個百分點。台灣民意基金會今指出，賴總統過去1個月的施政作為獲得民意正面回應，整體民意支持度正顯著回升中，儘管不贊同他施政作為的人仍明顯居多數。該調查詢問民眾：「賴清德總統上任已1年7個月，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：16.4%非常贊同，27%還算贊同，21%不太贊同，27.6%一點也不贊同，6.3%沒意見，1.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示：20歲以上台灣人，四成三基本上贊同賴清德總統處理國家大事的方式，四成九不贊同。不贊同比贊同多5.2個百分點。台灣民意基金會認為，這項發現傳達了一個訊息：賴清德總統的聲望正明顯恢復中，儘管仍未脫離執政困境。另外，和11月相比，總統職務表現贊同率上揚5.5個百分點，來到43.4％、不贊同率下降1.6個百分點，來到48.6％。這一來一往，使得不贊同他國家領導方式的人比贊同的人只多5.2個百分點，和上個月相比縮小6.8個百分點。該調查總結表示，整體來說，對賴總統領導國家的方式，贊同與不贊同兩邊強硬派都有增強的跡象，而溫和派則有減弱的態勢。換言之，若從長期趨勢看，賴總統上任1年7個月，過去6個月的聲望急速走下波，民怨急遽升溫，反對聲浪高漲。一言以蔽之，賴總統已陷入執政困境一連6個月，還沒能走出來。大罷免大失敗無疑是造成此一現象的單一最重要因素。但時間可以療傷，當時間慢慢過去，加上賴總統在過去1個月強勢出擊，民意支持度也跟著明顯爬升。惟，何時能夠完全脫離執政困境？從目前各種跡象看來，仍是一個問號。另外，回顧過去1個多月，可以發現賴總統很罕見地強勢出擊，由外而內，火力全開，聚焦國內外最關注的台灣重大議題，表明其政策、態度與立場，試圖奪回已失去的政治議題設定權。例如他11／26大陣仗召開國家安全高層會議後記者會，宣布8年將投入1.25兆億元新台幣，來建構「台灣之盾」等先進防衛作戰體系，全力守護民主台灣。再者，賴總統於12／4他接受《紐約時報》視訊專訪，藉由重要國際媒體傳播，完整說明台灣政府對中國可能侵略的因應態度、立場和準備。對內，面對立院藍白主導的多項法案，賴總統近期態度更趨強硬，有些法案勉強接受，如公投綁大選，按時公佈施行；有些法案如在野版本的《財劃法》修正案，則被迫選擇與行政院站在一起「不副署、不公布、不執行」 。他因此，賴清德總統聲望顯著回溫有2個重要背景，一個是經過4個月，大罷免風暴已漸平息，社會與人民的怨氣已漸消退；另一個是行政與立法兩權衝突再起，綠營傳統支持者重新回流、歸隊，再次集結。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。