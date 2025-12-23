我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金價格漲不停，現貨價再創新高，每盎司一度來到4490美元，也帶動國內黃金存摺也飆天價，台灣銀行以新台幣計價黃金存摺每公克衝破4500元，今（23）日早盤來到4576元，若在去年12月24日買進100公克，年增值18萬元，投資報酬率65%。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，金價持續上漲主要3大利多因素未改變，除美元續跌之外，各國央行黃金儲備仍是只買不賣，黃金供不應求趨勢未變，再加上地緣政治風波不斷，推升黃金避險需求。在3大利多因素沒改變之下，陳有忠認為，金價只會漲很難跌，加上美國對等關稅導致物價上漲，黃金長期被當做抵抗通膨的良好工具，不過，他也提醒，短線已到相對高點，更已快接近4500美元關卡，投資要更謹慎，不能盲目追高。國際金價近日漲勢驚人，也不斷創下歷史新高，今日現貨價格每盎司進一步衝上4490美元歷史新高，目前在4484美元附近盤整。在國際金價持續飆漲之下，台銀黃金存摺也不斷創新高，以新台幣計價黃金存摺今日早盤每公克一度來到4576元天價。回顧去年12月24日聖誕節前夕，台銀黃金存摺每公克賣出價2769元，當時若買進100公克，只要花27萬6900元，現在已漲到45萬7600元，增值18萬0700元，年投報率65.25%。