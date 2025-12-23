根據星巴克官網，今（23）日耶誕節快樂好友分享日「買一送一」，最便宜大杯55元起喝星沁爽、美式咖啡57.5元、星冰樂62.5元、那堤70元；今foodpanda輸入「週二星享日」外送優惠碼再折70元。摩斯漢堡表示，今大杯咖啡全天49元，秀「MOS超值省」優惠券享買一送一、10元多一杯；手搖飲料CoCo都可今也有咖啡買一送一。《NOWNEWS今日新聞》記者整理3大聖誕節咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握，Merry Christmas聖誕節快樂。
星巴克：買一送一喝星冰樂！全台大杯55元起 外送優惠再折70元
根據星巴克官網，耶誕節快樂好友分享日，今12月23日（二），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好咖啡優惠價格：
◾️2大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽110元、平均一杯55元
◾️2大杯美式咖啡115元、平均一杯57.5元
◾️2大杯香草風味星冰樂125元、平均一杯62.5元
◾️2大杯那堤140元、平均一杯70元
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克表示，今12月23日（二），活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱美式咖啡、冰／熱那堤，其中一杯星巴克招待。
幫大家算好單杯優惠價格，平均一杯特大杯美式咖啡65元、那堤77.5元。2杯「特大杯美式咖啡」優惠價130元（原價260元）2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最划算買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，懶得出門排隊、叫外送也喝得到「店內價買一送一再省70元」月底省荷包。
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠，均需以原價計價；依門市現場庫存為主，售完為止。
摩斯漢堡：週二咖啡日優惠「大杯49元」！加10元多一杯優惠券
根據摩斯漢堡官網，今週二摩斯咖啡日優惠，12月23日全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）；早餐時段10:30前買「摩斯豬排堡＋摩斯咖啡M」89元（原價100元）；套餐加20元還有「方塊薯餅3個」。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦更划算買法！秀「MOS超值省」優惠券圖片，享冰橙咖啡「買一送一」任選2杯75元、摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶「加10元多一杯」任選2杯70元、耶加雪菲「加10元多一杯」任選2杯90元。
CoCo都可：週二買一送一！手搖飲料咖啡日優惠
CoCo都可表示，今12月23日週二咖啡日，CoCo都可職人咖啡全系列同價位「買一送一」！優惠包含：職人美式／職人拿鐵／珍珠職人拿鐵／西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式（活動優惠以原價計，優惠不併用；數量有限售完為止，街邊店主售，商場及部分門市不適用，請依門市供應為準）。
今年全新開賣「水果咖啡」系列，CoCo都可嚴選榮獲IIAC國際金獎認證的金獎咖啡豆、融合天然果香醒味，官方推薦「西西里手搗檸檬美式」選擇半糖，喝得到清爽酸香明亮又平衡的風味；而「紅柚香檸美式」則建議7分糖，鮮檸提味果香再融入美式香醇風味。
