南港蛋黃區地王釋出！「台電後山埤案」公辦都更重啟招商，基地規模擴大至將近 3000 坪，距離後山埤捷運站僅 3 分鐘。國家住都中心表示，本案位於東區門戶計畫核心，投資金額高達 97 億元，已獲 97% 私地主支持，將打造全齡適居的智慧綠能住宅。即日起公開閱覽，將成為南港忠孝東路沿線最具指標性的公辦都更案。
核心地段：捷運150公尺，機能全方位涵蓋
本案基地位於忠孝東路六段、玉成街與同德路之間，具備以下地理優勢：
開發亮點：97%私地主支持，規模成長1.5倍
國家住都中心指出，經整合後基地面積由原先的1867坪擴大至約2862坪，土地權屬單純，國營事業及市有地占比約56%，且已獲得97.44%私地主的高度參與意願，將採權利變換方式實施，大幅降低投資人的開發風險。
都更案願景：0到99歲全齡適居 ✕ 智慧能源管理
本案規劃以「跨世代居住」為核心，打造智慧綠能示範社區：
國家住都中心指出，本次招商評分重點將著重於「全齡適居」的建築規劃，以及如何融合智慧綠能概念。招商文件草案即日起公開閱覽至 2026年1月5日17時止，誠摯邀請各界出資人參與，共同翻轉南港地景。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本案基地位於忠孝東路六段、玉成街與同德路之間，具備以下地理優勢：
- 交通優勢： 距離捷運後山埤站3號出口僅約150公尺（步行約3分鐘）。
- 生活圈完善： 鄰近松山商圈、聯合醫院忠孝院區、南港運動中心。
- 學區齊全： 周邊涵蓋成德小學、成德國中，具備完整文教與醫療機能。
國家住都中心指出，經整合後基地面積由原先的1867坪擴大至約2862坪，土地權屬單純，國營事業及市有地占比約56%，且已獲得97.44%私地主的高度參與意願，將採權利變換方式實施，大幅降低投資人的開發風險。
都更案願景：0到99歲全齡適居 ✕ 智慧能源管理
本案規劃以「跨世代居住」為核心，打造智慧綠能示範社區：
- 低樓層： 串聯公益設施、商業空間與社區服務，強化地區機能。
- 中高樓層： 規劃通用設計住宅，滿足全齡化需求。
- 科技節能： 響應台電「智慧能源管理計畫（HEMS）」，建置太陽能設施，推動低碳生活圈。
國家住都中心指出，本次招商評分重點將著重於「全齡適居」的建築規劃，以及如何融合智慧綠能概念。招商文件草案即日起公開閱覽至 2026年1月5日17時止，誠摯邀請各界出資人參與，共同翻轉南港地景。
- 招商文件下載： 國家住都中心「都更招商」專區（https://www.hurc.org.tw/hurc/renewalDraft）