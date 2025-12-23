饗賓集團旗下排餐品牌「朵頤牛排Doricious」表示，將一次開兩家新分店，包含「朵頤牛排新莊宏匯店」、「朵頤牛排台北新光站前店」，於12月19日、12月23日接力開幕，且還全面升級為Prime等級美國牛排，同時有「極饗焗烤龍蝦」、「法式鴨腿佐莓果醬」、「慢熟法式羊排」等10款主餐選擇，搭配豐盛百匯餐檯共有約60道菜，包含最受歡迎的松露燉飯、冰淇淋等無限享用吃到飽。開幕一個月內，還推出打卡可兌換開幕限定甜點等優惠。
饗賓集團提到，朵頤牛排主餐系列這次雙北開幕準備了全新升級的美味品項，主廚在肉品食材上嚴選Prime等級美國牛排，牛排口感更加軟嫩，風味更加飽滿多汁；在料理手法上，以高溫料理，快速鎖住肉汁，再經過靜置，牛排切開仍保有粉紅肉質的鮮嫩與香甜多汁口感。
而朵頤牛排的百匯餐檯，還提供多樣菜色，包含主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，還有受歡迎的義大利麵、松露燉飯、湯品，餐點風格涵蓋各式異國風味。再搭配飲品、甜點，還有與旭集同款的24濃作冰淇淋，約60道菜通通都能吃到飽無限享用。
🟡饗賓「朵頤牛排」buffet相關資訊一次看：
共分四種系列：
經典主餐：包含「美國Prime板腱牛排」、「法式鴨腿佐莓果醬」、「主廚精選扁鱈排」、「味噌焦糖豬肋排」等；
精選主餐：新升級的「美國Prime帶骨牛小排」與「慢熟法式羊排」；
極饗主餐：新升級的「美國Prime肋眼牛排」、「極饗焗烤龍蝦」；
海陸雙饗系列：讓饕客同時品嚐到極饗焗烤龍蝦，自由選擇搭配「美國Prime肋眼牛排」、「美國Prime板腱牛排」或「味噌焦糖豬肋排」。
餐價：每人餐費依主餐計價，約729元+10%至1798元+10%
優惠活動：開幕一個月內，凡內用於社群平台Facebook或Instagram上標記「朵頤牛排Doricious」、打卡地標，即可兌換開幕限定甜點。
▪️朵頤牛排台北新光站前店資訊：
地址：台北市中正區忠孝西路一段66號13樓（新光三越台北站前店）
電話：02-2388-6655
▪️朵頤牛排新莊宏匯店資訊
地址：新北市新莊區新北大道三段79號1樓
電話：02-8521-6671
訂位方式：朵頤牛排官網
紅豆食府信義店推吃到飽每人868元 平日午餐限定
另外，知名上海菜餐廳「紅豆食府」則表示，信義店將比照之前敦南店也推出吃到飽活動，限定平日午餐時段，餐價為每人868元+10%，即日起推出至明（2026）年1月30日。
可享有近30道上海點心與經典料理吃到飽，像是上海生煎包、心太軟、蜜汁叉燒包、小籠包都可以無限續點，更有四喜烤麩、醋溜川耳、涼拌小黃瓜、家常干絲、柚香蘿蔔片、銀絲海皮、紹興醉雞等小菜。
資訊來源：朵頤牛排Doricious、紅豆食府
