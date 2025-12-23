我是廣告 請繼續往下閱讀

捷運台北車站與中山站一帶發生張文隨機殺人案，震驚社會。人潮密集的公共運輸空間，原本象徵城市的日常與安全，卻在瞬間成為恐懼現場，駭人的畫面不斷被轉發。這起事件不只是治安新聞，更是一個警訊：我們的社會，正在承受巨大的壓力，而政府是否真的看見問題的根源？事件之後，內政部再度端出「台灣全民安全指引」，也就是俗稱的「小橘書」，並宣示未來將納入重大暴力危安事件的應對方式，甚至不排除明年再推新版。問題是，這真的是人民此刻最需要的解方嗎？有了小橘書，就不會發生戰爭嗎？有了小橘書，捷運站的隨機殺人就能被阻止嗎？如果答案是否定的，那麼我們就必須誠實面對：一本手冊，解決不了一個社會正在失序的現實。張文案不是資訊不足的問題，而是社會結構與心理狀態長期失衡的結果。當一個人選擇在公共空間對陌生人施暴，背後反映的是孤立、焦慮、失控與被忽視的累積。這不是多看幾次「遇到危機請這樣做」的指引，就能預防的悲劇。更讓人錯愕的是，「台灣全民安全指引」是由國防部負責印製。請問，防止社會失序、避免民眾在捷運、街頭遭遇隨機攻擊，什麼時候也成了國防部的業務？當人民每天面對的是治安漏洞、心理健康資源不足、社會安全網破洞，政府卻選擇用「國防視角」回應「生活風險」，這不是跨部會整合，而是治理邏輯的嚴重錯位。拜託民進黨，先好好面對人民每天在這塊土地上真實遭遇的問題，再來談什麼全民指引、全民動員。事實上，「小橘書」早已不只是單純的公共安全手冊，而逐漸成為一種政治象徵。內容不斷強調戰爭風險、敵我意識與危機動員，卻對如何修補社會裂痕、降低對立著墨甚少，「賴政府似乎習慣用恐懼管理社會，而非用信任治理國家。」賴清德上任以來，政治語言高度對立化。執政黨在國會一再指責在野黨，在公共議題上動輒貼標籤、畫敵我。這種以對抗為核心的政治操作，短期或許能鞏固基本盤，長期卻只會讓社會更加撕裂、情緒更加失控。當政治不斷製造敵人，社會就會不斷累積怒氣；而這些怒氣，終究不會只停留在政論節目或網路留言區，而是會滲入現實生活，滲入公共空間。張文案，正是不能被忽視的警訊，而不是執政黨用來襯托政策宣傳的背景板。發小橘書，不如先緩解對立。真正的安全，來自於社會的信任感，而不是恐懼感；來自於政治的降溫，而不是情緒的升溫。如果執政者仍選擇用對抗取代對話、用動員掩飾治理，那麼無論再發多少本小橘書，都無法替人民換來真正的安心。台灣此刻需要的，不是一本告訴你「出事時怎麼逃」、「避難包有什麼」的手冊，而是一個不再被刻意撕裂的社會。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com