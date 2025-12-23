我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部商業署2026年度「服務業創新研發計畫」（Service Industry Innovation Research，SIIR）即日起受理申請。商業署今（23）日表示，今年與運動部合作，期待透過跨部會合作，推動運動產業商業服務模式的整合應用與價值提升，其中國際化進階創新可達1,200萬元。SIIR計畫旨在協助服務業強化服務創新能量、提升營運效率與智慧科技應用深度；並鼓勵企業將再生設計、資源循環與低碳價值主張融入商業模式，並強化市場驗證，確保創新成果具可行性並能落實於實際營運。商業署表示，今年與運動部合作，針對符合《運動產業發展條例》相關產業的創新應用，加碼提高補助上限，個別創新類別最高補助可達200萬元、合作創新類別最高可達700萬元，國際化進階創新更可達1,200萬元，期望促使更多運動產業導入智慧體驗、數據應用與永續營運策略，提升運動服務競爭力。2026年度SIIR計畫全面採線上申請，須使用工商憑證登入申請系統完成資料填寫與計畫書上傳，受理期間自即日起至2026年1月30日（五）17:30止。商業發展署表示，服務業在我國經濟與就業結構中具有重要地位，透過SIIR計畫補助，協助更多服務業以創新技術與永續思維強化競爭力。