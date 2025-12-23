我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄爆和前經紀公司因帳目問題鬧翻。（圖／林襄IG@95_mizuki）

林襄今（23）日被爆料和經紀人莉奈因帳目問題鬧僵，也因為莉奈不願意降低她的費用，導致她損失百萬，形同被冷凍。莉奈文創稍早發布聲明，承認現在的市場的確韓流是主力，但林襄一直是廠商愛用藝人，「不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，是該好好的說明了。」並表示公司不會為了賺眼前一筆錢，隨便把藝人賣了。莉奈文創今發表聲明，坦言，「去年到今年確實是韓流主力的市場氛圍，大家都非常理解，但襄在市場上與各大品牌主的合作，不論是業主的回饋，或是市場的銷售成績都是有目共睹的，尤其是品牌的續約成績也是相當亮眼。」莉奈表示，公司與藝人都努力在成長，家電代言也在今年啟動，「在節目主持的表現上，襄尤其努力也印證了她的付出成果，尤其是各家都有不小心接到不明廠商背後目的相對危險的案子，公司的立場安全謹慎與藝人的充分溝通下，不會為了得賺眼前這一筆錢，而隨隨便便的把藝人賣了。」莉奈強調，每次的輿論、商業合作，都是秉持謹慎、保護廠商、藝人、公司的前提，「相信合作中或合作過的品牌主，非常清楚我們經紀公司不同於一般的經紀公司，是連同對合作廠商都有一起負責調整策略，一同前行的歷程。」最後，莉奈也表示當初和禾羽解約，不表態是想給藝人安穩的下一步，如今鬧出風波，只好跳出來說明，「不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，或許這次是該好好的說明了。」根據《鏡週刊》報導，林襄全盛時期代言費曾喊到120萬元，廠商嚇到只敢找酬勞只要40萬的李多慧，而如今李多慧的聲勢也已經超過林襄，林襄最近因和經紀人莉奈對公司帳目認知不同，產生嫌隙，加上莉奈寧可少接工作，也不願調降林襄的酬勞，導致她的工作量大幅減少，損失百萬。