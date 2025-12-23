聖誕節吃迴轉壽司有驚喜！爭鮮餐飲首度嘗試互動式餐飲體驗表示，推出「聖誕驚喜盲盒」30元抽獎隨機禮物菜色！有粉絲抽到鮪魚生魚片造型菜瓜布，在臉書粉專下抱怨「詐騙集團」，Threads網友開箱鮭魚罐頭造型濕紙巾、巨霸巧克力波士頓派等，玩得很開心直呼抽到「真的會上癮」。今（23）日還開吃冬季進補聖品「麻油雞湯麵」等台味新菜，《NOWNEWS今日新聞》記者整理爭鮮大獎及新菜單，本文提供給讀者一次掌握。
爭鮮：30元「聖誕盲盒」迴轉壽司！鮭魚、鮪魚有驚喜
爭鮮迴轉壽司首度嘗試互動式餐飲體驗，應景推出「聖誕驚喜盲盒」活動，即日起至12月28日一週限定，迴轉台上會轉出每盤30元的盲盒盤，直接取下就能開抽聖誕節禮物！
有粉絲抽到鮪魚生魚片造型菜瓜布，在臉書粉專下留言抱怨：「詐騙集團」、「一盤30元至少要有保底驚喜吧」，認為換到成本可能3～5元而已，相當不開心。
不過Threads上也有網友分享開箱影片，直呼「吃爭鮮 盲盒癮犯了」掀起討論，打開保鮮蓋根據抽到的禮物卡，可以換日式糰子稻荷壽司、鮭魚罐頭造型濕紙巾、巨霸巧克力波士頓派、鮪魚生魚片造型菜瓜布等，透露抽到「真的會上癮」、「整間店我們玩得最開心」，還有人也秀出一盒抽到兩張兌換券有2份幸運禮物。
對此，爭鮮餐飲表示：「為保留拆禮物的驚喜感，內容物完全保密，搭配迴台不斷轉動的隨機性，每一圈都有可能出現意想不到的驚喜，以更具儀式感與趣味性的方式，陪伴民眾迎接歲末聚餐時光。」聖誕節玩個盲盒開獎驚喜應景，讓大家吃飯順便試試手氣。
「麻油雞湯麵」新品進補！冬季熱食新菜單一覽
爭鮮12月23日開吃台灣冬季進補聖品「麻油」，推出台式風味新菜，包括日式湯頭融合黑麻油香氣的「麻油雞湯麵」120元、搭配鴻禧菇的「暖麻油伊比利豬」40元、推薦老饕必點「暖麻油松露和牛」90元，還有限定門市吃得到「暖蒸酒香花蛤菇」60元、「暖魷一夜干」100元，PLUS限定「暖焗明太子洋芋」90元等熱菜，暖身又暖心。
12月會員回饋！190元折價券現領現用
12月爭鮮餐飲放送會員限定回饋，即日起至12月31日，會員於APP「我的票券」可領取總價值190元的折價券組（限領一次）。內容包括滿350元折30元、滿700元折60元、滿1100元折100元，提供滿額折價優惠。
壽司郎：史上最貴「帝王蟹腳1314元」聖誕開吃！
而台灣壽司郎則表示，推出歲末「年終賀蟹」新菜，超狂開吃史上最貴菜色，體型巨大的「炙燒一本奢華帝王蟹腳」1314元、全台限量1300份，想挑戰的饕客需一日前電話預約；還有紅雪蟹肉海苔包40元、辣醬酥炸軟殼蟹60元、水煮大松葉蟹80元、芡汁蟹肉茶碗蒸80元、半熟巧克力蛋糕，聖誕節13款新菜12月24日平安夜開吃。
資料來源：爭鮮餐飲、壽司郎
