爭鮮：30元「聖誕盲盒」迴轉壽司！鮭魚、鮪魚有驚喜

打開保鮮蓋根據抽到的禮物卡，可以換日式糰子稻荷壽司、鮭魚罐頭造型濕紙巾、巨霸巧克力波士頓派、鮪魚生魚片造型菜瓜布等，透露抽到「真的會上癮」、「整間店我們玩得最開心」，

爭鮮餐飲表示：「為保留拆禮物的驚喜感，內容物完全保密，搭配迴台不斷轉動的隨機性，每一圈都有可能出現意想不到的驚喜，以更具儀式感與趣味性的方式，陪伴民眾迎接歲末聚餐時光。」

「麻油雞湯麵」新品進補！冬季熱食新菜單一覽

12月會員回饋！190元折價券現領現用

▲爭鮮迴轉壽司今起開吃冬季限定麻油暖食料理全新菜色。（圖／爭鮮sushiexpress.com.tw)

壽司郎：史上最貴「帝王蟹腳1314元」聖誕開吃！