冬天到了，加上今年交屋潮，許多民眾開始添購家電，也讓熱水器、烘衣機等家電討論度提升，日本瓦斯廚電林內（Rinnai）推出更符合台灣需求的16公升「UFB熱感奈米熱水器」，其中日本製的奈米氣泡產生器，能製造直徑不到1微米的氣泡，深入隙縫帶走髒污，還能減少浴室常見的紅色水漬，和水垢殘留面積，除了熱水器之外，台灣林內董事長堤俊介也推薦瓦斯乾衣機及緻溫瓦斯爐。
台灣林內是日本林內集團第一個設立的海外據點，1970年成立後，在台灣已經深耕55年，剛上任滿一年的台灣林內董事長堤俊介，今年才38歲相當年輕，他表示，這一年來他深入在地市場，和台灣建立了深厚的情感，未來會日本獨家研發經驗與台灣家庭的多元需求緊密結合，推動產品在設計與效能上的深度在地化。目前台灣林內在桃園楊梅設有工廠，重要的零組件都是自行研發、製造和品管，確保產品品質穩定，產品也會根據台灣家庭使用習慣、氣候做調整。
UFB熱感奈米熱水器推16公升規格 更符合台灣使用
堤俊介受訪時也分享，他最推薦給台灣民眾的3項家電，包括「UFB熱感奈米熱水器」、「瓦斯乾衣機」及「緻溫瓦斯爐」。其中「UFB熱感奈米熱水器」是結合日本專利技術與台灣製程的代表作。其核心為日本製奈米氣泡產生器，能製造直徑不到1微米的細微氣泡，深入隙縫帶走髒污。經證實，不僅能減少39%的細菌菌落與浴室常見紅色水漬（黏質沙雷氏菌或紅酵母菌），更可降低28%的水垢積留面積，同時能讓排水管線減少18%的髒污殘留，全方位維持居家管路潔淨。
林內也表示，UFB熱感奈米技術在日本已獲多方實驗機構證實，有助於維持肌膚保濕度、降低彩妝殘留，並強化髮絲光澤。只要擁有一台熱水器，奈米氣泡就會透過熱水管線的熱水配送至家中各個角落，讓廚房洗滌、衛浴盥洗都能同步享有奈米氣泡呵護。原本台灣只有推出24公升的進口規格，現在進一步開發符合台灣小宅需求的16公升規格，並結合日本專利技術和台灣製造優勢。
乾衣機成家庭必備電器 明火瓦斯爐也能定時
除了熱水器之外，乾衣機也漸漸成為許多家庭必備的家電之一，其中瓦斯乾衣機比起用電的乾衣機，效率更高，一般來說使用電力的乾衣機，一次乾衣行程可能需要2個小時以上，但瓦斯乾衣機只需要20到30分鐘，而林內推出的乾衣機有別於美系品牌龐大機型，採用比較窄小的機器設計，6公斤乾衣機尺寸僅650（W）×684（H）×561（D）mm，讓小宅陽台也放得下，有9公斤和6公斤的規格可選，更能滿足台灣小宅使用需求。
「緻溫瓦斯爐」則是將瓦斯爐結合IH爐定時定溫等功能，將明火瓦斯爐配備日本進口Si感溫爐頭，有140度到220度5段定溫選擇，並且有最長240分鐘定時設置，鍋子只要離開火源，就會自動轉為小火，超過1分鐘鍋子沒有放回去，就會自動熄火，就算忘了關火，也會在2小時後自動自動熄火，讓使用者不僅能享有瓦斯爐大火快炒的鍋氣，還有IH爐的智慧安全裝置。
資料來源：台灣林內
