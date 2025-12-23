TRASH成員「葵剛」單飛發片！將在35歲生日時，發行全新個人創作專輯《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，特別的是，專輯視覺請到當代攝影藝術家登曼波掌鏡，登曼波要他裸身拍攝，把遮掩與防備放下，回到最純粹的自己。

我是廣告 請繼續往下閱讀
葵剛單飛「最不受歡迎」　閩南語創作找初心

在樂團 TRASH 的舞台上，葵剛是充滿能量、帶領全場沸騰的核心成員，更於2025年隨著樂團奪下第36屆金曲獎「最佳樂團獎」；而回到個人創作，他則卸下強勢外殼，以更赤裸的姿態直面內在情緒。繼2023年首張個人專輯《地獄的家》後，他睽違兩年推出第二張個人專輯，葵剛形容並非為了療癒，而是「想讓各種不被歡迎的情緒，都有一個被允許存在的空間」，是一張「陪伴系」的作品。

提到專輯名稱《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，葵剛表示：「『不受歡迎的人』其實是暗指那些不受歡迎的狀態，包括失落、憤怒、悲傷，這張專輯想要包容大家的這些情緒跟狀態。」他說：「我感到『最不受歡迎』的狀態，應該是被要求必須理解，但自己卻沒有被理解的失落感。」他透露這樣的狀況也曾發生在與家人的溝通之間。

▲葵剛以前會身材焦慮，現在能接受自己。（圖／華納音樂）
▲葵剛以前會身材焦慮，現在能接受真實的自己。（圖／華納音樂）
專輯以〈回來〉作為整張專輯的起點，描寫在創傷中與自我「分離」的感受。葵剛透露：「〈回來〉其實不是關於振作，而是面對逝去的無力感，是當知道有些時光只能懷念，卻不知道是否能重現。」

專輯中的〈不對時〉則特別以台語書寫「不被祝福的戀人」，並且邀請新銳饒舌歌手 RhymeSo合作，選擇用閩南語創作，葵剛說：「我是高雄出生的小孩，小時候就會講閩南語了。加上寫這首歌時，我腦中一直浮現一個海港邊的黃昏畫面，也讓我想到了高雄，因此用講閩南語可能更有味道一點。」

此次專輯視覺特別邀請當代攝影藝術家登曼波掌鏡，裝幀設計則由曾獲葛萊美「最佳唱片包裝設計獎」的設計師于薇操刀，以高彩度色塊與類油畫筆觸，呈現「社會標籤」與「真實自我」之間的拉扯。

登曼波在完整聆聽專輯後，希望葵剛能以「最不修飾的狀態」入鏡，於是希望葵剛能試著裸上身拍攝，把所有遮掩與防備暫時放下，回到最純粹的自己。其實葵剛過去也曾以 TRASH「魁剛」的身分，在演唱會舞台上脫去上衣，他坦言自己和許多人一樣，也曾對外貌與身材感到焦慮；但隨著時間，他更希望用最真實的樣子面對自己，不必完美、不必符合誰的審美，也能被好好看見。

相關新聞

金鐘獎／TRASH熱唱林強〈向前走〉！全場齊起立揮手：蝦米攏不怕

世界末日台北開唱！TRASH觀眾席看到哭：歌詞太中　演出彩蛋超暖

TRASH成軍15年奪最佳樂團「驚撞1神巧合」！阿夜、魁剛淚喊話爸爸

金曲最佳樂團出道15年感情越吵越好！唐綺陽踢爆TRASH愛吵原因