TRASH成員「葵剛」單飛發片！將在35歲生日時，發行全新個人創作專輯《
歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，特別的是，專輯視覺請到當代攝影藝術家登曼波掌鏡，登曼波要他裸身拍攝，把遮掩與防備放下，回到最純粹的自己。
葵剛單飛「最不受歡迎」 閩南語創作找初心
在樂團 TRASH 的舞台上，葵剛是充滿能量、帶領全場沸騰的核心成員，
更於2025年隨著樂團奪下第36屆金曲獎「最佳樂團獎」； 而回到個人創作，他則卸下強勢外殼， 以更赤裸的姿態直面內在情緒。繼2023年首張個人專輯《 地獄的家》後，他睽違兩年推出第二張個人專輯， 葵剛形容並非為了療癒，而是「想讓各種不被歡迎的情緒， 都有一個被允許存在的空間」，是一張「陪伴系」的作品。
提到專輯名稱《歡迎來到不受歡迎的人俱樂部》，葵剛表示：「『
不受歡迎的人』其實是暗指那些不受歡迎的狀態，包括失落、憤怒、 悲傷，這張專輯想要包容大家的這些情緒跟狀態。」他說：「 我感到『最不受歡迎』的狀態，應該是被要求必須理解， 但自己卻沒有被理解的失落感。」 他透露這樣的狀況也曾發生在與家人的溝通之間。
專輯以〈回來〉作為整張專輯的起點，描寫在創傷中與自我「分離」
的感受。葵剛透露：「〈回來〉其實不是關於振作， 而是面對逝去的無力感，是當知道有些時光只能懷念， 卻不知道是否能重現。」
專輯中的〈不對時〉則特別以台語書寫「不被祝福的戀人」，
並且邀請新銳饒舌歌手 RhymeSo合作，選擇用閩南語創作，葵剛說：「我是高雄出生的小孩， 小時候就會講閩南語了。加上寫這首歌時， 我腦中一直浮現一個海港邊的黃昏畫面，也讓我想到了高雄， 因此用講閩南語可能更有味道一點。」
此次專輯視覺特別邀請當代攝影藝術家登曼波掌鏡，
裝幀設計則由曾獲葛萊美「最佳唱片包裝設計獎」 的設計師于薇操刀，以高彩度色塊與類油畫筆觸，呈現「社會標籤」 與「真實自我」之間的拉扯。
登曼波在完整聆聽專輯後，
希望葵剛能以「最不修飾的狀態」入鏡， 於是希望葵剛能試著裸上身拍攝，把所有遮掩與防備暫時放下， 回到最純粹的自己。其實葵剛過去也曾以 TRASH「魁剛」的身分，在演唱會舞台上脫去上衣， 他坦言自己和許多人一樣，也曾對外貌與身材感到焦慮； 但隨著時間，他更希望用最真實的樣子面對自己，不必完美、 不必符合誰的審美，也能被好好看見。
