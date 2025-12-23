台灣氣候潮濕，浴室發霉是許多家庭的惡夢。近日一名網友分享，自家 30 年老屋翻新時安裝了「浴室暖風機」，驚人效能讓他大讚「比除濕機好用多了」。不僅洗澡後浴室能迅速恢復乾爽、告別霉斑，雨天烘衣更是速乾，且省去搬運除濕機與倒水的麻煩，引起大批網友共鳴直呼：「後悔沒早點裝！」
本文重點摘要：
網友在臉書社團發文，分享自家 30 年老屋裝了「浴室暖風機」，大讚比除濕機好用引發討論。許多網友紛紛留言附和「浴室暖風機真的很好用」、「暖風機220V比較快速」。
省電還是省事？長輩糾結「耗電」成使用門檻
不過，這類神器在推廣時常遇到阻礙。有網友點出家中長輩的電費焦慮：「我家也有，但我媽媽就是不願意使用，寧願一直沖熱水讓身體不冷，也不願意開暖風，說什麼耗電。」對此，內行網友建議，其實不一定要開到最高溫，「低溫的效果就非常好了，且浴室很快就乾。低溫的話時間可以開長一點，有時候我們都 24 小時開著。」
專家精算數據：24H 換氣每月僅需銅板價
浴室暖風機很耗電嗎？專業衛浴設備商、達冠科技曾在官網公開電費開銷表示，其實暖風機的各項功能功率差異巨大，只要掌握「聰明使用技巧」，一個月的電費甚至比一杯珍奶還便宜。
該設備商指出，以一般住宅電費計算，24小時開啟「換氣功能」，每月電費僅約 22 元至 40 元；而冬天的「暖房功能」單次使用成本也不到 3 元。長輩印象「很耗電」的，其實是採用「鹵素燈管」或「紅外線」加熱器的舊式暖風機，建議選擇 220V 電壓機型或陶瓷式加熱器，升溫速度更快且效率更高，可避免不必要的電力浪費。
達人親授！三招省電撇步遠離發霉
此外，設備商也提供使用浴室暖風機的「三招省電小撇步」，讓民眾省荷包之餘也能享有乾爽環境：
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 老屋救星： 網友大讚浴室暖風機結合換氣、除濕、暖房，功能完勝傳統除濕機。
- 乾爽有感： 解決浴室發霉與冬季洗澡溫差問題，雨天乾衣效率極高。
- 電費破解： 24小時開啟「換氣」每月僅約 22~40 元；洗澡暖房一次不到 3 元。
- 內行選購： 專家推薦選用 220V 陶瓷式機種，加熱速度最快且更省電。
網友在臉書社團發文，分享自家 30 年老屋裝了「浴室暖風機」，大讚比除濕機好用引發討論。許多網友紛紛留言附和「浴室暖風機真的很好用」、「暖風機220V比較快速」。
不過，這類神器在推廣時常遇到阻礙。有網友點出家中長輩的電費焦慮：「我家也有，但我媽媽就是不願意使用，寧願一直沖熱水讓身體不冷，也不願意開暖風，說什麼耗電。」對此，內行網友建議，其實不一定要開到最高溫，「低溫的效果就非常好了，且浴室很快就乾。低溫的話時間可以開長一點，有時候我們都 24 小時開著。」
專家精算數據：24H 換氣每月僅需銅板價
浴室暖風機很耗電嗎？專業衛浴設備商、達冠科技曾在官網公開電費開銷表示，其實暖風機的各項功能功率差異巨大，只要掌握「聰明使用技巧」，一個月的電費甚至比一杯珍奶還便宜。
該設備商指出，以一般住宅電費計算，24小時開啟「換氣功能」，每月電費僅約 22 元至 40 元；而冬天的「暖房功能」單次使用成本也不到 3 元。長輩印象「很耗電」的，其實是採用「鹵素燈管」或「紅外線」加熱器的舊式暖風機，建議選擇 220V 電壓機型或陶瓷式加熱器，升溫速度更快且效率更高，可避免不必要的電力浪費。
此外，設備商也提供使用浴室暖風機的「三招省電小撇步」，讓民眾省荷包之餘也能享有乾爽環境：
- 預熱功能： 洗澡前 5-10 分鐘開啟暖房，洗澡時即可關閉或轉為低功率模式，利用餘溫保持舒適。
- 定時關閉： 善用定時器設定 1-2 小時乾燥，避免機器在浴室乾了之後持續空轉。
- 220V 電壓： 如果環境許可，安裝 220V 的機型效能更強、加熱更快，實際運作時間更短，相對更省電。