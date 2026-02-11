氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日北台灣變天轉濕涼，北海岸、東半部有機會降雨，週五起至情人節、小年夜（13至15日）各地回溫，高溫逼近30度，另外觀察過年天氣，除夕將有冷空氣南下變天，但初三至初四氣溫又將逐漸回升。
今北台灣變天！北海岸、東半部轉濕涼有雨
氣象專家吳德榮在氣象專欄在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，北部有零散雲層，降水回波很弱，各地無降雨。因「輻射冷卻」加成，今晨截至5：12本島縣市平地的最低氣溫為：南投中寮鄉10.2度，新竹關西鎮10.5度，臺南楠西區10.5度。各地區的平地最低氣溫約在10至12度。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風（冷空氣最弱等級）挾少量水氣南下，北部雲量增，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北臺轉涼。
情人節、小年夜回暖飆30度！除夕北部、東部又變天
最新模式模擬顯示，明（12）日各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，機率逐漸降低。週五起至「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金、馬及西半部清晨易起霧，應注意。
針對過年期間天氣，最新模式模擬顯示，「除夕」（16日）中午前後東北季風（冷空氣最弱等級）南下，大臺北、東半部轉有局部短暫雨，北臺轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。
「年初一、二」（17、18日）東北季風逐日稍減弱，大臺北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，北臺仍偏涼；中南部晴時多雲、影響輕微。「年初三、四」（19、20日）轉偏東風，水氣漸減、氣溫逐日漸升，北部轉多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。「除夕」起遇「弱冷空氣」的短波活動、各國模式模擬很不一致，顯示其不確定性大，需持續觀察。
資料來源：氣象應用推廣基金會．洩天機教室、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家吳德榮在氣象專欄在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，北部有零散雲層，降水回波很弱，各地無降雨。因「輻射冷卻」加成，今晨截至5：12本島縣市平地的最低氣溫為：南投中寮鄉10.2度，新竹關西鎮10.5度，臺南楠西區10.5度。各地區的平地最低氣溫約在10至12度。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風（冷空氣最弱等級）挾少量水氣南下，北部雲量增，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北臺轉涼。
最新模式模擬顯示，明（12）日各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，機率逐漸降低。週五起至「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金、馬及西半部清晨易起霧，應注意。
針對過年期間天氣，最新模式模擬顯示，「除夕」（16日）中午前後東北季風（冷空氣最弱等級）南下，大臺北、東半部轉有局部短暫雨，北臺轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。
「年初一、二」（17、18日）東北季風逐日稍減弱，大臺北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，北臺仍偏涼；中南部晴時多雲、影響輕微。「年初三、四」（19、20日）轉偏東風，水氣漸減、氣溫逐日漸升，北部轉多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。「除夕」起遇「弱冷空氣」的短波活動、各國模式模擬很不一致，顯示其不確定性大，需持續觀察。