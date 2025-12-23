受到AI產業需求大增影響，電腦零組件已經迎來一波漲價潮，其中以記憶體漲幅最為驚人。3C達人廖阿輝接受《NOWNEWS》採訪時指出，這波漲勢從11月就開始，以他自己近期採買的經驗來看，價格已經直接翻倍，廖阿輝坦言短期恐怕「回不去了」，他建議消費者要改變過去插好插滿的習慣，買到剛剛好的規格就好。
價格狂飆！16GB記憶體貴到嚇人
針對近期的電腦零件行情，廖阿輝透露自己很明顯的感覺到記憶體真的貴很多，「以前16GB可能只要2000多元，但現在同樣規格的產品，已經要5000多元，漲得很誇張。」不只記憶體，連SSD硬碟也受到影響，價格翻了一倍，且後續還有可能繼續上漲。
以前組電腦「插好插滿」！現在：買剛好
廖阿輝提到這波漲價主要是「供需問題」。目前上游產能大部分被採購去作為AI用途，除非AI熱潮消退、廠商擴廠或有新品牌介入，否則在銷量問題未解決前，價格不太可能回到過去的低點。面對記憶體價格居高不下，消費者的組裝策略該如何調整？廖阿輝建議大家改變購買心態，以往玩家為會將記憶體插好插滿，64GB、128GB隨便裝。但現在最務實的做法是「看你的需求，買剛好就好」。
對於一般使用者、遊戲玩家來說，廖阿輝認為16GB記憶體已經抵達運作的「及格線」，大部分遊戲都能順暢運行，他提到，再往上加到32GB，對遊戲速度的提升其實無感，且所費不貲，廖阿輝補充說明，遊戲效能主要取決於顯示卡（GPU）與處理器（CPU），記憶體16GB已經可以滿足多數需求，不需要為了追求規格而花大錢。
該現在買還是等降價？
會建議現在換機或是等明年？廖阿輝坦言「很難講」，雖然明年搞不好會崩盤，但目前看來根本問題未解，價格可能會繼續漲，現階段來看，期待價格回到過去，感覺不太可能。對於有剛性需求的民眾，阿輝建議：「該換就換」，而且明年可能會更貴，不如現在就下手。
上一代買二手價差會更明顯
在規格選擇上，目前新一代的Intel與AMD平台主要支援DDR5記憶體，雖然DDR4價格較便宜且二手行情好，但新產品幾乎不支援舊規格。廖阿輝建議，如果是組裝全新電腦只能選擇DDR5；若預算有限，或許可以考慮支援DDR4的上一代平台，或是從二手市場尋找高CP值的DDR4記憶體。
資料來源：3C達人廖阿輝
