▲張菲日前被捕捉推著單車現身台北天母。（圖／翻攝自騎車環島趣臉書）

74歲綜藝大哥大張菲在2018年卸下《綜藝菲常讚》主持棒後便淡出演藝圈，鮮少公開露面，只偶爾在街上被路人捕捉悠閒逛街的日常模樣，看起來非常享受引退後的生活。而本月11日，張菲引退7年罕見露面，被目擊從澳門搭機回台，數十年的經紀人慧姐陪伴在他身旁，就算張菲已淡出演藝圈多年，但仍對有深厚交情的經紀人非常照顧。張菲在11日被捕捉從澳門搭機回台，根據《鏡週刊》報導，張菲這次回台，身旁仍是他數十年的經紀人慧姐。據報導指出，張菲在飛機上看與有些疲憊，就戴著口罩開始休息。下飛機後，張菲非常紳士地幫自己跟慧姐將行李運送帶上的行李搬下來，出海關被機場人員認出後，張菲也與大家有說有笑地聊天，接著與慧姐抽根菸，便坐上保母車返回天母住家。事實上，張菲在8月才被路人捕捉出現在街頭的野生照，只見張菲身穿白色長袖衛生衣、黑褲與運動鞋，頭戴鴨舌帽、留招牌長髮鬍子，推著單車現身台北天母，超接地氣的日常模樣，讓粉絲都直呼認不出。而張菲不只絲毫沒有包袱，還親切問對方住處，親民作風引發大讚。其實張菲早年曾透露，淡出演藝圈並非真正退休，而是選擇另一種生活方式，把舞台留在觀眾心中，他長居花蓮壽豐，偶爾北上探親或出國旅行，喜愛健身、騎車，甚至會開輕航機，享受平淡的日常生活，粉絲也時常敲碗盼他復出，但張菲坦言已無重回螢光幕的打算。除此之外，張菲好友蔡閨先前透露，之前很常跟費玉清到花蓮探望張菲，「菲哥在花蓮過很開心、平安」，彼此偶爾會通電話。另外，菲哥兒子張少懷經紀人也曾表示，菲哥每年過年都會和跟家人一起吃年夜飯，像去年就與兒子、媳婦、孫子三代聚在一起圍爐，共享天倫之樂。