一名網友分享，她與男友到點爭鮮（MAGiC TOUCH）用餐時點了新品草莓奶茶，卻意外發現飲料上竟灑了枸杞，誤以為是養生搭配。詢問店員後才發現是內場出包，廚房還傳出訓話聲，讓兩人當場笑翻。貼文曝光後引發網友熱議，甚至敲碗想喝喝看枸杞草莓奶茶，沒想到點爭鮮官方竟還真的順勢宣佈，將推出期間限定一週的「枸莓奶茶」，甚至直接更新菜單，讓這場烏龍意外變成話題新品，成功掀起討論熱潮。
點爭鮮喝草莓奶茶「上面漂枸杞」！店員嚇壞回收 原PO笑爆
一名網友近日在Threads發文分享，與男友前往點爭鮮用餐時，點了飲料新品「草莓奶茶」，沒想到餐點送上桌後，卻發現奶茶表面灑著幾顆「枸杞」，畫面讓人一頭霧水。
原PO表示，當下雖然滿是疑惑，但仍猜想可能是店家主打的養生搭配，因此沒有多想就繼續喝。直到越想越好奇，才詢問服務生「請問奶茶上面是枸杞嗎？」沒想到服務生一聽，瞬間瞪大雙眼、露出驚恐神情，連忙回應「是的，不好意思」，隨即將飲料端回內場。
接著，兩人還清楚聽見廚房內傳來訓話聲：「誰在草莓奶茶裡面放枸杞！」讓他們忍不住當場大笑。原PO也透露，其實草莓奶茶加了枸杞仍然好喝，她已經喝了半杯才被收走，並強調只是單純分享趣事，「先說好沒有要責怪店家的意思，只是覺得這家事情很魔幻很好笑。」
點爭鮮竟宣布出新品「枸杞草莓奶茶」！限定快閃開賣一週：意外之作
貼文曝光後，立刻引來大量網友留言笑翻，「這是客人會覺得有趣，內場會被電到起飛的鬧劇」、「會不會隔幾天就直接推出新品：枸杞草莓奶茶」、「苟莓奶茶，走在養生與酸甜平衡的前端，為飲品界打開新視野」、「可能看你男友⋯有點虛」、「太厲害了吧，誰還敢說我喝奶茶不健康」。
更意外的是，不少網友真的敲碗想喝看看，結果「點爭鮮中壢大全聯店」官方帳號竟現身留言，宣布將推出期間限定新品「枸莓奶茶」，12月22日開賣、快閃一週至12月28日結束，並幽默表示這是意外之作，「不是改配方，只是長太像」，邀請大家再來品鑑。
隨後也有顧客發現，點爭鮮菜單已悄悄更新「枸莓奶茶」，旁邊還附註「脆友推薦」，讓網友再度暴動直呼，「居然有後續還諧音，我不行了」、「超會抓商機欸哈哈哈點爭鮮贏了」、「猝不及防的後續」、「點爭鮮太新潮了吧XD」。
