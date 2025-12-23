2026台北國際電玩展（TGS）1月29日至2月1日在南港展覽館1館登
場，今（23）日公布首波參展廠商、遊戲，主辦方台北市電腦公會指出，2026台北國際電玩展廠商正陸續規劃展場內容，預估還是會以PC遊戲為最大宗，去年超過36萬人次參與，今年也有望在寒假吸引眾多玩家。
台北市電腦公會指出，台北國際電玩展玩家區首波展出遊戲中，包括多款熱門主機、PC作品，包括傑仕登與CAPCOM攜手帶來《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等多款受全球玩家矚目的人氣新作。
另外還有《鬼武者Way of the Sword》、《Street Fighter 6》、《流星ROCKMAN 完美合集》等經典作品，採用「黑暗戰國」世界觀的動作RPG《仁王》系列最新作《仁王 3》也將登場，以及全球首度開放試玩的《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》與《零 ～紅蝶～ REMAKE》。
手機遊戲方面，備受玩家期待、將於明年全球同步公測的《明日方舟：終末地》、MMORPG《星痕共鳴》、後啟示錄小隊戰略RPG《少女前線2：追放》、在雙平台雙暢銷排行長期霸榜的《寒霜啟示錄》與《Kingshot》、長紅超過8年的知名戰艦擬人即時海戰手遊《碧藍航線》都會設攤。
迎來2.5週年大型活動的《棕色塵埃 2》、TGA奪下玩家之聲大獎的《鳴潮》、都市幻想ARPG《絕區零》、CPBL授權的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》、知名IP衍伸的生存恐怖戰略遊戲《Resident Evil Survival Unit》、多人開放世界捉寵RPG《伊莫》都將登陸台北國際電玩展。
2026台北國際電玩展活動資訊
◾時間：1月29日(四)至2月1日(日) 09:00-17:00
◾地點：南港展覽館1館4樓
◾資料來源：台北國際電玩展官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
另外還有《鬼武者Way of the Sword》、《Street Fighter 6》、《流星ROCKMAN 完美合集》等經典作品，採用「黑暗戰國」世界觀的動作RPG《仁王》系列最新作《仁王 3》也將登場，以及全球首度開放試玩的《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》與《零 ～紅蝶～ REMAKE》。
迎來2.5週年大型活動的《棕色塵埃 2》、TGA奪下玩家之聲大獎的《鳴潮》、都市幻想ARPG《絕區零》、CPBL授權的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》、知名IP衍伸的生存恐怖戰略遊戲《Resident Evil Survival Unit》、多人開放世界捉寵RPG《伊莫》都將登陸台北國際電玩展。
◾時間：1月29日(四)至2月1日(日) 09:00-17:00
◾地點：南港展覽館1館4樓
◾資料來源：台北國際電玩展官網