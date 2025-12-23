7-11再度攜手韓國男團SEVENTEEN合作了！將自12月24日起推出「MINITEEN 」第二波周邊商品，將成員專屬Q版角色變身生活小物，包括迷你CD鑰匙圈、貼紙、零錢包等，最低只要165元起，克拉們快來找本命！
🟡7-11「MINITEEN」快閃購
📍7-11「MINITEEN」周邊開賣時間：門市快閃購2025年12月24日起至2026年1月8日前。報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。
📍7-11「MINITEEN」周邊售價、品項
◾限量MINITEEN迷你CD鑰匙圈（共13款），內附專屬迷你CD造型片，每款售價400元
◾限量MINITEEN貼紙組（共13款），內附專屬收納盒、貼紙10張，每款售價270元
◾限量MINITEEN伸縮鑰匙扣零錢包（共13款），每款售價685元
◾限量MINITEEN別針胸章（共13款），每款售價165元
🟡全家2026年開運福袋12/25起首波開賣
全家便利商店2026年春節福袋也來了，將自12月25日起於全台門市開賣，今年共推出41款福袋，首波3款249元基本款福袋從12月25日搶先開賣，第二波28款肖像福袋則於1月7日開賣，網羅Care Bears、褲褲兔、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等20大人氣角色，價位分為399元、599元、799元、999元、1599元。全家福袋全款開箱、售價一次看。
且買福袋內附「福運抽獎券」，共有以下三種中獎機會，最大獎有機會抽中百萬純電運動休旅
1、抽獎專區：登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅
2、貳獎～伍獎專區：即開即抽30台iPhone 17 Pro、市值約3萬5000元黃金10克、5000元全盈購物金等豐富獎項
3、異業優惠：有機會獲大戶屋、b.b.q CHICKEN、肯德基、漢堡王、必勝客等超值優惠。
資料來源：7-11、全家
