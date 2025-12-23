我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文昨（22）日赴東吳大學演講，未料竟傳出她狠嗆提問師生：「沒大腦」、「太挑釁」等，讓東吳政治系副教授陳方隅怒發長文批評，出言不遜損失在貴黨，連資深媒體人黃暐瀚也發聲表示，他不覺得學生提到「中華民國是一個國家」有什麼任何挑釁意味，引外界關注。事實上，陳方隅時常發表時事評論，可謂一名堅定的民主戰將，《NOWNEWS 今日新聞》本篇帶您了解他的學經歷背景。陳方隅畢業於政治大學外交學系，畢業後到台大及美國密西根大學繼續攻讀政治學，分別取得碩、博士學位，現正在東吳大學政治系擔任副教授一職，研究專長為新興民主國家政治行為、民族主義、美中台關係與東亞外交政策等。陳方隅從大學起就精通辯論，曾任政大外交系的系辯論隊長，也常在各大辯論賽有傑出表現。他的文章時常見於《UDN鳴人堂》、《關鍵評論網》，同時，他也是政論粉專《US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站》、《菜市場政治學》的共同小編。行政院長卓榮泰本月15日宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政時，陳方隅發文指出，《憲法》講說總統「應」公布法律，但並沒有講說行政院長一定要副署，行政院長當然可以不副署法律，讓該法無法公告，而當前最重要的事情，是讓憲法法庭能夠恢復運作。日本首相高市早苗近期一番「台灣有事」論引起中國不滿，甚至發動大動作反制日本藝人、食品等，陳方隅當時就分析，中國的行徑就像是「吹狗哨」，鼓動暴力並且召喚某一群人群起反對任何進行中國研究、以及對抗中共政權的人，透過恫嚇與脅迫破壞民主國家的團結，並測試民主國家對於中國相關侵擾行為的底線，即便相關發言已經失控，但中國不會認錯，只會繼續加碼。而在今年第二次大罷免投票合併反核三公投時，陳方隅也曾評論指出，謝謝民眾黨團總召黃國昌讓全民浪費11億元，投一個完全沒有效力的公投。同時，他也感嘆國會結構沒有變，憲法法庭已凍結，接下來會看到更多離譜、誇張、荒唐的法案，政府預算一定會被砍更慘，而這是民意的選擇。另外，針對大罷免結果32：0，陳方隅也曾表示，大罷免雖然失敗，但站在公民運動的角度，這次成功催出公民社會的動員力量，整場運動大大地強化了台灣民主，相信公民團體的能量不會消失，預計接下來台灣政府運作大概會被癱瘓，政府機關要做好無法運作的準備，因此更需要人民的力量監督立法院，否則後果會非常嚴重。陳方隅也曾跳出來力挺大罷免的正當性，他當時就說，在民主國家，在野黨監督執政黨是天經地義的事情，很多時候在國會裡甚至採取一些「杯葛」或者拖延的手段也很正常。然而，台灣人在過去1年半以來看到的事情完全超出正常的監督方式：白、藍2個在野黨，完全不顧最基本、最起碼的程序要求，在立法院沒收所有的討論，跳過審查機制，甚至一而再再而三地，使用違法的方式通過法案，包括屢次在「三讀表決之前」才拿出新的版本，讓立委們連法案內容都看不到。所以，大罷免是為了恢復一個正常的國會，為了校正各種違法與違憲的法案，也為了校正種種透過造謠以及混淆視聽的監督執政者的方式。