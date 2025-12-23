我是廣告 請繼續往下閱讀

一名自稱聾啞的金髮美女，昨天走進台中市議員江和樹服務處，兜售中華民國國旗，江和樹以100元買下、換得與美女合照機會，事後才知被詐騙，網友還接力表示，曾在台中市其他地方看到「賣國旗的女孩」。今早她在大里區塗城市場一帶繼續行騙，被警方逮獲送往移民署，目前正在接受偵訊，江和樹開心喊「這100元花得很值得」！據了解，女子為持觀光簽證來台的俄羅斯女子，既不聾也不啞。江和樹昨在臉書發文，指他上午在服務處值勤時，突然走進一位外國美女，「最讓我驚喜的是，他手上拿著我們的台灣國旗，面帶微笑的向我走來」。江和樹乍看以為紅到國外，正想用手機翻譯軟體和對方溝通時，美女掏出一張小紙條，表示是來台灣旅遊的聾啞人士，希望拿國旗換取旅遊經費，於是江和樹花了100元買下國旗。事後被網友笑「你被詐騙了啦！」讓他感慨愛心和感情都受傷，「傷害性不大、侮辱性極強」。江和樹的發文被廣為轉發，許多網友留言，最近曾在台中其他地方看到這名「賣國旗的女孩」。今（23）日她在大里塗城市場行騙時，被獲報趕至的警方人員帶走，據了解，女孩是俄羅斯籍，持觀光簽證來台，簽證將於明年1月到期，移民署和警方正在釐清她背後是否有其他共犯。