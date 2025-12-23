我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丹羽仁希被譽為《雙層公寓》中最美、最具人氣的出演者。（圖／翻攝自丹羽仁希IG＠__niki22）

世界大賽影片掀波瀾 網友卻認錯人

▲丹羽仁希過去曾和山下智久傳緋聞。（圖／翻攝自丹羽仁希IG＠__niki22）

戀情源頭曝光 曾被拍同遊洛城高級地段

效力洛杉磯道奇的日籍王牌投手山本由伸，不只在球場上表現亮眼，私生活同樣成為焦點，過去他曾與出演戀愛實境節目《雙層公寓》的名模丹羽仁希交往，近日被爆出2人其實早在今年初就已分手，相關消息也讓先前世界大賽期間流傳的「女友現身影片」再度被拿出來討論，日媒更表示所有人以為在世界大賽被拍到的「山本由伸女友」其實另有其人，並非丹羽仁希。山本由伸與丹羽仁希在今年互動明顯趨於低調，直到世界大賽期間，一段由美國媒體記者上傳至社群平台的影片再度點燃討論，畫面中洛杉磯道奇相關人員與家屬在球場通道行走，其中一名戴黑色帽子、留長髮的女性，被所有網友誤認為丹羽仁希，影片迅速被轉傳，甚至被解讀為她低調力挺山本由伸的重要證據。不過隨著日媒深入查證，真相逐漸明朗，報導指出，該名出現在影片中的女性與丹羽仁希並非同一人，丹羽仁希本人也未在世界大賽期間赴美，更關鍵的是，2人其實早在2025年初就已結束交往關係，並非外界想像中的「地下戀情持續中」，消息一出讓所有人都十分驚訝。山本由伸與丹羽仁希的緋聞，最早可追溯至2024年11月，當時美國狗仔拍到2人一同現身洛杉磯知名高級購物區，畫面曝光後迅速在日、美媒體間引發討論，丹羽仁希因出演《雙層公寓》走紅，被譽為節目史上人氣極高的成員之一，加上曾多次入選全球百大美女名單，話題性十足，與旅美日職王牌傳出緋聞，自然吸引大量關注。至於外界疑惑，為何山本由伸與丹羽仁希始終未對交往或分手傳聞作出正式回應，日媒也給出解釋：「由於山本由伸與丹羽仁希從未公開承認戀情，自然也無需特別發布分手聲明，加上雙方目前仍維持朋友關係，因此被視為一次低調且和平的結束。」