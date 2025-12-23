我是廣告 請繼續往下閱讀

一則「嫂嫂在泰國宋卡另嫁、白天住情夫家晚上回夫家」的貼文，讓吉蘭丹一戶人家的私事瞬間燒成全馬關注的跨境婚姻風波；但爭議延燒後，宗教當局出面澄清，涉事女子其實早在2022年6月就已與前夫離婚，後續在泰國再婚並不構成「同時有兩個丈夫」，不過案件仍在調查中。事件源自一名自稱Ekin Derahim的馬來西亞女子，她在12月11日於臉書發文，聲稱哥哥的妻子瞞著家人，去年11月在泰國宋卡府和另一名男子秘密結婚，並貼出她所稱的結婚證書影本，要求宗教機構介入。她說，家人是在12月6日發現對方出入另一名男子位於吉蘭丹的住處，兩地相距約19公里，才揭開所謂「兩頭跑」的生活；她也指哥哥結婚3年毫不知情，即便事發後仍選擇維持婚姻。不過隨著輿論延燒，吉蘭丹州宗教事務單位（Jaheaik）介入釐清後指出，涉事女子與其「第一任丈夫」已在2022年6月完成離婚，後續才在泰國宋卡於2024年11月再婚，因此「同時有兩位丈夫」的說法並不正確。儘管「重婚」指控被澄清，調查仍未畫下句點。根據《The Vibes》報導，州方表示仍會就案件其他面向續查，並提到調查涉及州內伊斯蘭家庭法相關條文，包括疑似不實陳述與婚姻契約相關違規；同時，這起風波也再度把「跨境結婚」灰色地帶推到檯面上。馬來西亞穆斯林婚姻在實務上牽涉宗教機關與教法法庭程序，例如「男方欲娶多名妻子」就必須先取得教法法庭核准；也因此，部分人會選擇跨境到泰南辦理婚姻或離婚，以避開國內的審查與程序。早在2016年，泰國南部（含宋卡）長期成為「祕密伊斯蘭婚禮」聚集地，吸引已婚男子跨境再婚；學界研究也指出，宋卡等地的跨境婚姻操作，與馬泰邊境的族群、宗教與移動網絡密切相關。目前各方說法仍在拉鋸，家屬最初的爆料聚焦「欺瞞」與「雙重生活」，官方釐清則把焦點拉回婚姻身分與程序真偽。事件後續是否會延伸出對跨境婚姻登記、審查漏洞的更嚴格執法或修法壓力，仍有待宗教當局完成調查並對外說明。