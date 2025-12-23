我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王ADEN因校園演唱會後續一連串風波，確定不會在台北跨年晚會上出現。（圖／記者朱永強拍攝）

跨年將在高雄演出的Lulu黃路梓茵，聽聞王ADEN因校園演唱被女學生突然衝上台大跳熱舞打斷，後續引發的爭議風暴，遭台北跨年晚會踢出表演陣容，感到有些詫異，表示兩邊都沒有絕對的錯，是否可以互相尊重，也不用去炎上任何一方。現場演出經驗豐富的Lulu，坦言站在歌手立場考量，會有安全的疑慮，可是也能理解粉絲的角度，因為女學生跳得很棒。她問道：「那是不是兩邊都可以互相尊重一下？我覺得沒有一邊是絕對的錯，沒有必要去炎上任何一方，希望不要去製造這樣的對立。」王ADEN日前在校園演唱，有女學生主動上台熱舞，他當場臉色一變、走到舞台邊蹲下來不發一語，挨批「缺乏氣度」，在Threads等討論區引發議論，有不少人堅持他既然已經收費做表演，就不該有這種表現，有失專業素養。也有人挺他，覺得藝人也是人，絕對有生氣的理由。不料在女學生道歉之後，王ADEN事後又發影片，呼籲大家別罵女學生，可是在影片中的態度引來另一波攻擊，被嫌其實是在嘲諷對方、引導外界霸凌那個女生，因此網友對他的炎上力道繼續拉高，甚至向北市府陳情，要他們重新評估他是否合適參與跨年晚會演出，最後他果然被踢出卡司名單。除了王ADEN風波，也有人因19日發生的北捷攻擊事件，對跨年活動安全產生疑慮，Lulu表示確實也會擔心，不過既然都在台上，就相信政府的維安，相信大家都能被保護周到。