我是廣告 請繼續往下閱讀

台糖善化糖廠今（23）日上午10時舉行2025／2026年期製糖開工典禮，由台糖董事長吳明昌主持，率領台糖同仁及與會貴賓遵循傳統「廍動」儀式，共同焚香祝禱，將綁有祈福紅線的甘蔗拋入壓蔗區，象徵製糖作業正式啟動，81天時間預計產製合計1.7萬公噸的大包裝本土二砂、小包裝本土甘蔗糖，以及古早糖。台糖表示，擁有121年歷史的善化糖廠，每年製糖季如期開工，百年如一日，不僅象徵豐收，更成為善化鄉親引以為傲的重要產業與文化觀光地標。本年期製糖季自今日開工，至2026年3月13日止，總開工天數81天，預計採收約18.76萬公噸甘蔗，產製約1.7萬公噸的大包裝本土二砂及小包裝本土甘蔗糖，以及15公噸的古早糖。台糖指出，善化糖廠採用符合友善農法、純淨無污染的甘蔗原料，產製高品質的糖品，並通過ISO9001、ISO22000及食品良好衛生規範(GHP)，以及農產品產銷履歷（TAP）及清真驗證。本廠出產的「本土甘蔗糖」，是國內首支獲TAP標章的小包裝糖品，充分展現台糖在食品安全與溯源管理上的用心與承諾。台糖也說，近年台糖積極推動製糖循環與淨零轉型。善化糖廠於2023年攜手國家原子能科技研究院導入碳捕捉技術，捕捉糖廠鍋爐煙道氣的二氧化碳，再轉化為小蘇打，應用於環保清潔用品，實踐「碳從廢料變資源」之循環理念。今年7月，廠內蔗渣鍋爐汽電共生系統更獲得綠能（生質能）發電憑證，為百年製糖注入再生能源新動能。台糖以「綠電」結合「碳循環」雙軸轉型，以具體行動加速國內糖業邁向永續淨零。