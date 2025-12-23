每年寒假舉辦的台北國際電玩展，本屆將於2026年1月29日至2月1日在南港展覽館1館的1樓與4樓同步開展，展場同樣分為玩家區和商務區，目前售價150元的早鳥預購票已近乎售罄，正式預購票將於12月29日起接力開跑，單人票售價200元（現場票250元），此外還有與AKB48 Team TP獨家聯名套票、官方周邊套票可選擇；「12歲以下、設籍於台北市南港區居民」則是免費入場。
🟡2026台北電玩展時間、地點
2026年台北電玩展在在南港展覽館1館舉辦，開幕時間為1月29日周四上午9時，閉幕時間為2月1日周六下午5時。
🟡2026台北電玩展票價、購票方式
2026年台北電玩展推出限量5000張早鳥預購票，售價150元，12月28日前透過ibon售票系統即可購買，不過目前數量所剩無幾，正式預購票將於12月29日展開，此外活動4天也推出，「限定當日下午3點半後入場、雙人同行」只要250元的星光套票。
🟡2026台北電玩展亮點
2026年台北電玩展包含玩家區、獨立遊戲專區、桌遊樂園，玩家區包括日系遊戲大廠任天堂、發行代理商傑仕登、台灣萬代南夢宮娛樂、雲豹娛樂、Game Source Entertainment（GSE）、Cygames、臺灣光榮特庫摩、韓國的格雷維蒂互動、STUDIOBSIDE等，廠商陸續公布中。
獨立遊戲專區則有來自23個國家地區、190家、共計超過250款作品展出，同時將於STOVE平台舉辦線上特賣活動，讓參展作品不僅在現場大放異彩，也能在線上吸引更多全球玩家的目光。兩大專區平面圖將於近期公佈，請玩家持續鎖定官方資訊。
桌遊樂園共有31家企業與海內外工作室，攜手帶來超過80款精采作品，包括多款知名IP集換式卡牌，還有闔家歡樂、三五好友相聚都適合的各類型桌遊產品，現場試玩桌，讓所有玩家都能感受不插電的遊戲樂趣。
此外「GAME STAR遊戲之星」玩家投票邁入最終倒數，提醒玩家把握時間，在12月31日下午2時前投票支持愛作，有機會抽中Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、Nintendo Switch（OLED款式）、PlayStation®5 （Slim）數位版、限量遊戲周邊等好禮。
|通路
|票種
|價格
|限量
|內容物
|預購時間
|ibon售票系統
|早鳥票
|150
|5000張
|單日票一張
|12月28日截止
|購物橘子
|AKB48聯名票
|650
|2400張
|單日票一張、AKB48 Team TP限定特典、紀念親遞會指定場參加資格
|12月19日至1月7日
|ibon售票系統、klook
|單人票
|200
|無
|單日票一張
|12月29日至1月28日
|ibon售票系統、klook
|周邊套票
|350
|各通路1000張
| 單日票一張、200元以下官方週邊一份
|12月29日至1月28日
|ibon售票系統、klook
|二日玩家套票
|990
|各通路200張
|單日票兩張、官方六色水洗帽/斜背包/電競滑鼠墊擇一、官方商店購物8折優惠
|12月29日至1月28日
