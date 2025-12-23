每年寒假舉辦的台北國際電玩展，本屆將於2026年1月29日至2月1日在南港展覽館1館的1樓與4樓同步開展，展場同樣分為玩家區和商務區，目前售價150元的早鳥預購票已近乎售罄，正式預購票將於12月29日起接力開跑，單人票售價200元（現場票250元），此外還有與AKB48 Team TP獨家聯名套票、官方周邊套票可選擇；「12歲以下、設籍於台北市南港區居民」則是免費入場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡2026台北電玩展時間、地點

2026年台北電玩展在在南港展覽館1館舉辦，開幕時間為1月29日周四上午9時，閉幕時間為2月1日周六下午5時。

🟡2026台北電玩展票價、購票方式

2026年台北電玩展推出限量5000張早鳥預購票，售價150元，12月28日前透過ibon售票系統即可購買，不過目前數量所剩無幾，正式預購票將於12月29日展開，此外活動4天也推出，「限定當日下午3點半後入場、雙人同行」只要250元的星光套票。

通路 票種 價格 限量 內容物 預購時間
ibon售票系統 早鳥票 150 5000張 單日票一張 12月28日截止
購物橘子 AKB48聯名票 650 2400張 單日票一張、AKB48 Team TP限定特典、紀念親遞會指定場參加資格 12月19日至1月7日
ibon售票系統、klook 單人票 200 單日票一張 12月29日至1月28日
ibon售票系統、klook 周邊套票 350 各通路1000張 單日票一張、200元以下官方週邊一份

 12月29日至1月28日
ibon售票系統、klook 二日玩家套票 990 各通路200張 單日票兩張、官方六色水洗帽/斜背包/電競滑鼠墊擇一、官方商店購物8折優惠 12月29日至1月28日
▲2026年台北電玩展售票方式、內容。（圖／TGS提供）
▲2026年台北電玩展售票方式、內容。（圖／TGS提供）
🟡2026台北電玩展亮點

2026年台北電玩展包含玩家區、獨立遊戲專區、桌遊樂園，玩家區包括日系遊戲大廠任天堂、發行代理商傑仕登、台灣萬代南夢宮娛樂、雲豹娛樂、Game Source Entertainment（GSE）、Cygames、臺灣光榮特庫摩、韓國的格雷維蒂互動、STUDIOBSIDE等，廠商陸續公布中。

獨立遊戲專區則有來自23個國家地區、190家、共計超過250款作品展出，同時將於STOVE平台舉辦線上特賣活動，讓參展作品不僅在現場大放異彩，也能在線上吸引更多全球玩家的目光。兩大專區平面圖將於近期公佈，請玩家持續鎖定官方資訊。

桌遊樂園共有31家企業與海內外工作室，攜手帶來超過80款精采作品，包括多款知名IP集換式卡牌，還有闔家歡樂、三五好友相聚都適合的各類型桌遊產品，現場試玩桌，讓所有玩家都能感受不插電的遊戲樂趣。

此外「GAME STAR遊戲之星」玩家投票邁入最終倒數，提醒玩家把握時間，在12月31日下午2時前投票支持愛作，有機會抽中Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、Nintendo Switch（OLED款式）、PlayStation®5 （Slim）數位版、限量遊戲周邊等好禮。

▲台北國際電玩展首波參展廠商公開，任天堂、傑仕登、萬代南夢宮、光榮特庫摩今年持續參與。（圖／TGS提供）
▲台北國際電玩展首波參展廠商公開，任天堂、傑仕登、萬代南夢宮、光榮特庫摩今年持續參與。（圖／TGS提供）
▲台北國際電玩展首波遊戲陣容公開，包括多款熱門主機、PC作品、手遊作品。（圖／TGS提供）
▲台北國際電玩展首波遊戲陣容公開，包括多款熱門主機、PC作品、手遊作品。（圖／TGS提供）
▲台北國際電玩展，桌遊樂園共有31家企業與海內外工作室，攜手帶來超過80款精采作品。（圖／TGS提供）
▲台北國際電玩展，桌遊樂園共有31家企業與海內外工作室，攜手帶來超過80款精采作品。（圖／TGS提供）
相關新聞

台北電玩展2026寒假登場！首波廠商、遊戲出爐　任天堂連4年設攤

2026台北電玩展早鳥票開賣！限量5000張省百元　再抽PS5、Switch2

吉伊卡哇台北常設店12/27開幕！26款限定新品、首波預約時間出爐

《吉伊卡哇》確定製作電影版！「人魚之島的秘密」2026夏天上映