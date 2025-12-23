中央氣象署地震測報中心表示今（23）日，下午3時46分花蓮縣近海發生芮氏規模4.8地震，震央在花蓮縣政府南方23.2公里處，深度36.8公里，屬於淺層地震。觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣水璉。
地震測報中心說明，本次震度3級地區為花蓮縣，震度2級地區為南投縣、台東縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、彰化縣、嘉義市，震度1級地區為宜蘭縣、高雄市、台南市。
地震測報中心主任吳健富指出，本起地震原因是歐亞板塊碰撞菲律賓海板塊導致，推估為「獨立事件」，規模4.8在該地區不算特別大，未來幾天的餘震狀況無法實際推估，台灣東半部外海本就是地震好發帶，民眾仍須時刻做好防災準備。
氣象署新制震度分級表（共 10 級）
- 0 級（無感）： 無感。
- 1 級（微震）： 人靜止或位於高樓層時可感覺微小搖晃。
- 2 級（輕震）： 大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。電燈等懸掛物有小搖晃。靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。
- 3 級（弱震）： 幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感。
- 4 級（中震）： 有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。
- 5 弱（強震）： 大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。
- 5 強（強震）： 幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌，難以走動。
- 6 弱（烈震）： 搖晃劇烈以致站立困難。
- 6 強（烈震）： 搖晃劇烈以致無法站穩。
- 7 級（劇震）： 搖晃劇烈以致無法依意志行動。