避開流水線診所 行前功課成關鍵

▲陳小姐分享，自己前往韓國進行醫美的經驗非常不錯，也願意再次到韓進行。（圖／陳小姐提供）

醫美成日常保養 韓國消費文化大不同

▲陳小姐說，即便未來沒有退稅，但仍願意前往韓國進行療程。（圖／陳小姐提供）

韓國政府日前宣布，受到流行文化、觀光影響，長年讓海外遊客趨之若鶩的醫美，其「10% 退稅制度」於2026年正式畫下句點。近年來，台灣年輕族群赴韓接受醫美療程已蔚為風尚，但在價格和便利的背後，實際體驗又是如何，趕在政策收傘前，27歲的温小姐、28歲的陳小姐各自分享首度跨海求美的觀察。「身邊的朋友、社群媒體，韓國醫美的資訊幾乎隨處可見。」接受訪問的温小姐表示，這是她第一次選擇在國外接受醫美療程。除了親友推薦，還有來自於社群平台（如 Instagram、Threads）的傳播。大眾普遍認為韓國醫美具備「價格競爭力」，結合旅遊行程，也讓「邊玩邊變美」成為極具吸引力、相互分享的體驗。温小姐本身在台灣已有豐富醫美經驗，包含光電雷射、注射類療程的消費者。相較於新手的緊張感，她更在乎的是「流程效率」與「預期成效」。為了避免選擇「一天接診上百人」的流水線診所，也就是強調服務效率，診所會接待大量客戶，流程標準化，價格較親民。温小姐在行前做了大量功課。她透過社群平台確認、篩選評價，也鎖定具備「中文客服」與「現場翻譯」服務的診所，盼能確保溝通零誤差。温小姐說，自己在意的是「醫師親自面診」，因為在台灣常見的模式是諮詢師先進行推銷，但在韓國，「是由醫師全程確認需求，過程也沒有強迫推銷其他項目。」她透露，從預約階段到療程，專業翻譯的全程陪同，消弭了跨國醫療令人擔心的語言隔閡。即便韓國醫美在醫師諮詢與價格上具備優勢，施作節奏迅速、效率極高，但温小姐觀察到，術前的卸妝清潔、術後的保養鎮定，還有衛教諮詢的細緻度上，不如台灣醫美診所精緻。温小姐認為，韓國醫美強在「效率」與「價格」，而台灣則勝在「服務細膩度」與「術後照護」。面對2026年取消的10%退稅優惠，未來是否會專程為此赴韓持保留態度。她直言，「如果是旅遊行程順便安排，我會考慮；但若要特地為了醫美飛一趟，動力並不大。」韓國醫美的核心吸引力在於「觀光加乘效果」。不過，隨著退稅政策走入歷史，韓國醫美對溫小姐而言，也並非是不可替代的；換言之，到韓國進行醫美療程不會是她的最佳選擇。另一位同樣趕在韓國政策收傘前的體驗人生首次醫美的陳小姐，則有不同的感受。「真的太讚了！」談起近期前往韓國的醫美初體驗，28歲的陳小姐難掩興奮之情。今年9月底，她趁著前往韓國出差的機會，進行人生第一次的醫美療程。在此之前，她在台灣僅做過清粉刺等基礎臉部保養，從未接觸過光電雷射等進階項目。這趟韓國行不僅讓她大呼滿意，更直言，即便未來韓國取消外國觀光客的醫美退稅優惠，她仍會毫不猶豫地選擇再次造訪。陳小姐表示，過去常聽聞身邊親友、看到網友分享韓國醫美「技術好、價格甜」的優勢，心中早有計畫。湊巧在今年9月有了機會可以前往韓國，因此也決定藉此嘗試韓國醫美。在行前準備上，陳小姐同樣拒絕追求翻桌率的「工廠流水線式」診所，轉而尋找評價優良、服務較為精緻的機構進行預約。許多人擔心的語言隔閡，在陳小姐也認為，這部分完全不是問題。「雖然我懂韓文，但診所幾乎都有配置會中文的職員，連預約介面都有中文版。」她形容，一踏進診所時，就會有中文接待人員確認預約並引導諮詢，過程相當順暢。此次她體驗了雷射光電療程，共有3個項目，而負責的醫師也都不同。陳小姐提到，進入診間後，醫師簡單確認儀器用途便直接開始操作。針對術後效果，陳小姐分析，雖然「去斑」療程如診所術前所告知，需要多次施作才能見效，但「光電療程」的效果讓她非常驚艷。而談到許多人趨之若鶩的價格優勢，陳小姐認為，韓國醫美之所以吸引人，不單純只是因為便宜，更在於「消費選項的細緻度」。韓國的計價方式相對彈性，從100發、200發到1000發都有對應價格。陳小姐與韓國友人交流後也才知道，韓國當地人將醫美視為日常保養，許多人會每月報到，因此需要更靈活、低門檻的發數選擇。總結這趟醫美之旅，陳小姐給予極高評價。她認為，韓國醫美在技術分工與消費彈性上具有強大競爭力，即便未來沒有退稅優惠，仍願意前往韓國進行療程。