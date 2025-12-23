我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中市警二分局偵查隊黃姓女偵查佐在網路發佈「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」的言論，警方報請檢察官指揮偵辦，23日依恐嚇危害安全、恐嚇危害公眾罪嫌將她拘提到案。分局指出，針對黃姓女偵查佐勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，也不排除予以免職處分。據了解黃姓女偵查員於一場車禍後情緒不穩，曾表示「碰到那件死亡案又壞掉了，而且有很長一段時間可以跟死者對話，祂們會叫我去查案件」。黃姓女偵查佐22日在Threads平台，發佈「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」言論，另留言「歡迎所有想當性侵專責的男警請調二分局，我昨天見到這輩子最帥的兩個社工，誰想跟黃惠珮上班，天天看被性侵的女人，就快點調來二分局」。「二分局的男警一個比一個帥，一個比一個勇猛頑強，上班都在幹警察」、「不要讓我看到10/13調走的名單」、「都是因為那個名單的人害你們忙成那樣」、「因為x x x在那天被性侵」等語。因黃姓女偵查佐近期迭有異常舉止與言行，經內部警員反映後，分局督察組查處，十一月間曾透過警察局關老師系統，轉介諮商及協助就醫，調整她勤務時段、工作內容，禁止領用槍枝服勤。據了解黃姓女偵查員於一場車禍後情緒不穩。曾表示「今天跟陳偵說我是從10/9的報驗開始怪怪的，那天下午就跟隊長說我想要去內勤了，後來穩定了一段時間，11/6碰到那件死亡案又壞掉了，而且有很長一段時間可以跟死者對話，祂們會叫我去查案件」。警方表示，黃女近日於line群組恐嚇同事及分局直屬長官，還在網路平台Threads回復網友留言多有偏激粗鄙言詞，語帶挑釁，甚有恐嚇言論，個人頁面也顯示警職身份，鑑於此，分局隨即報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，依恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪嫌拘提。