日本人氣女神三上悠亞正式加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，今（23）日舉辦首場台灣媒體見面會。一出場就吸引眾人目光，她也親切向大家打招呼，用中文說道：「大家好，我是三上悠亞。」本週（12/27）將是三上悠亞來台首場應援秀，在台中洲際迷你蛋為夢想家應援。

三上悠亞去年以「一日啦啦隊」成員加入Formosa Sexy，引發網友熱議、話題不斷，如今正式加盟為夢想家應援，日前官方公布三上悠亞的班表，她將分別在今年12月27日、12月28日，明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27，於主場台中洲際迷你但進行主場應援，目前門票已接近「完售」，只剩下零星票券，展現三上悠亞的超高人氣。

▲三上悠亞正式加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，今（23）日舉辦首場台灣媒體見面會。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲三上悠亞。（圖／記者吳翊緁攝影）
 
▲這不僅是三上悠亞加入啦啦隊後的首次媒體公開亮相，她更在現場大談對台灣球員的印象、選擇背號的暖心原因。（圖／記者林調遜攝）
▲夢想家策略發展總監王信凱進一步透露，未來不只在主場，客場也有機會看到三上悠亞的身影。（圖／記者吳翊緁攝）
▲福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」今（23）日正式迎來日本女神三上悠亞加盟，隊長梓梓（董梓甯）在見面會後接受媒體聯訪，揭露了三上悠亞私下極度敬業且細心的一面。（圖／記者吳翊緁攝）
♫三上悠亞小檔案

生日：1993年8月16日

身高：159公分

緋聞：Kis-My-Ft2成員千賀健永、「浪花男子」成員長尾謙杜

寫真書：《Here you are》、《YOURGIRL》

引退：2023年8月16日，宣布從AV女優身分引退

社群軟體：三上悠亞IG

