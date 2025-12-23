日本人氣女神三上悠亞正式加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，今（23）日舉辦首場台灣媒體見面會。一出場就吸引眾人目光，她也親切向大家打招呼，用中文說道：「大家好，我是三上悠亞。」本週（12/27）將是三上悠亞來台首場應援秀，在台中洲際迷你蛋為夢想家應援。
三上悠亞去年以「一日啦啦隊」成員加入Formosa Sexy，引發網友熱議、話題不斷，如今正式加盟為夢想家應援，日前官方公布三上悠亞的班表，她將分別在今年12月27日、12月28日，明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27，於主場台中洲際迷你但進行主場應援，目前門票已接近「完售」，只剩下零星票券，展現三上悠亞的超高人氣。
♫三上悠亞小檔案
生日：1993年8月16日
身高：159公分
緋聞：Kis-My-Ft2成員千賀健永、「浪花男子」成員長尾謙杜
寫真書：《Here you are》、《YOURGIRL》
引退：2023年8月16日，宣布從AV女優身分引退
社群軟體：三上悠亞IG
