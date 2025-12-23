我是廣告 請繼續往下閱讀

此次加入Formosa Sexy，三上悠亞將於本季例行賽下列主場賽事登場應援：12/27、12/28、1/17、1/18、3/25、3/27。

福爾摩沙夢想家今（23）日舉辦媒體見面會，三上悠亞（Yua Mikami） 正式以夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員身分登場。這也是她加入後首次面對台灣媒體，分享回到夢想家主場應援的期待，盼與Formosa Sexy團隊一同為主場注人更多熱情與活力。三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，以充滿感染力的應援帶動全場氣氛，獲得球迷熱烈回響。她以日本偶像團體SKE48 出道，後續活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有廣大國際粉絲支持，近年亦跨足多元藝能活動與品牌經營，展現多元面向與個人魅力。談及首次與台灣媒體公開見面，三上悠亞表示：「很期待在媒體見面會上和台灣的媒體朋友們正式見面，也謝謝大家一直以來的關心與支持。我會好好準備，期待在夢想家主場和大家一起感受最熱烈的應援氛圍。」售票資訊（夢想家主場場次）如下：1月場次方面，D-FANS會員優先購票時間為1月5日12：00至1月7日10：00， 1月7日12：00 全面開賣。3月場次方面，D-FANS會員優先購票時間為2月25日12：00至2月27日10：00，2月27日12:00起全面開賣。