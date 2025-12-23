福爾摩沙夢想家今（23）日舉辦媒體見面會，三上悠亞（Yua Mikami） 正式以夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員身分登場。這也是她加入後首次面對台灣媒體，分享回到夢想家主場應援的期待，盼與Formosa Sexy團隊一同為主場注人更多熱情與活力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三上悠亞：會好好準備和大家一起感受熱烈的氣氛

三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，以充滿感染力的應援帶動全場氣氛，獲得球迷熱烈回響。她以日本偶像團體SKE48 出道，後續活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有廣大國際粉絲支持，近年亦跨足多元藝能活動與品牌經營，展現多元面向與個人魅力。

談及首次與台灣媒體公開見面，三上悠亞表示：「很期待在媒體見面會上和台灣的媒體朋友們正式見面，也謝謝大家一直以來的關心與支持。我會好好準備，期待在夢想家主場和大家一起感受最熱烈的應援氛圍。」

三上悠亞應援時間一覽

此次加入Formosa Sexy，三上悠亞將於本季例行賽下列主場賽事登場應援：12/27、12/28、1/17、1/18、3/25、3/27。

售票資訊（夢想家主場場次）如下：1月場次方面，D-FANS會員優先購票時間為1月5日12：00至1月7日10：00， 1月7日12：00 全面開賣。3月場次方面，D-FANS會員優先購票時間為2月25日12：00至2月27日10：00，2月27日12:00起全面開賣。

三上悠亞相關新聞：

TPBL／三上悠亞選25號背號含義好暖！對夢想家「這1人」超有印象

影／三上悠亞甜喊「糟糕」超可愛！王信凱爆料：客場也有望見本尊

相關新聞

TPBL／洛夫頓對裁判做出不當手勢遭聯盟重罰！罰款5萬、並禁賽2場

TPBL聖誕公益義賣圓滿落幕！募得善款破10萬　阿巴西捐出封王球衣

TPBL／鄭熙靜旋風！攻城獅單日票房超過247萬　商品收入衝破47萬

TPBL／新北國王85：78逆轉特攻！呂政儒開火　洪志善點名防守提升