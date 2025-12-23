我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞解釋，選擇25號是因為「25」在日文的發音中與「開心（にこ、Niko）」相近，她希望帶著這個號碼，將開心與歡樂傳遞給主場的每一位觀眾。（圖／記者吳翊緁攝）

日本超人氣女神三上悠亞（Yua Mikami）今（23）日正式以福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員身分，出席加盟後的首場台灣媒體見面會。去年曾以「一日成員」引發全台轟動的三上悠亞，此次不僅正式「轉正」入團，更在記者會上展現反差萌的魅力，甚至自爆此行最想吃的台灣美食是「這一味」。此外，夢想家策略發展總監王信凱進一步透露，未來不只在主場，客場也有機會看到三上悠亞的身影。曾以日本偶像團體 SKE48 出道的三上悠亞，多年來在演藝與時尚界累積了強大的國際影響力。談及此次決定正式加入夢想家啦啦隊，她難掩喜悅地表示：「以前大多是以一次性的嘉賓身分參加，但當收到加入正式啦啦隊的邀請時，我真的覺得沒有拒絕的理由，內心非常開心！」三上悠亞強調，她非常期待回到夢想家主場，與Formosa Sexy的女孩們一同感受最熱烈的現場氣氛，並承諾會做好萬全準備，將更多活力注入賽場。夢想家球隊策略發展總監王信凱也在會中分享了三上悠亞的敬業精神。他透露，三上悠亞抵達台灣後，並未先行休息，而是立刻投入密集的練舞課程，與隊友們培養默契。王信凱更帶來令全台球迷興奮的好消息：「三上悠亞未來不僅會在多場主場賽事登場，後續也有機會隨隊前往客場。」為了帶給球迷新鮮感，王信凱表示未來將針對三上悠亞的不同場次，設計專屬的舞蹈與造型，請大家拭目以待。在採訪花絮部分，展現多元魅力的三上悠亞展現「反差萌」的魅力。她在現場秀出最近剛學會的中文，沒想到竟然是逗趣的「糟糕」，生動的語氣逗得全場媒體大笑。而被問到此行最想嘗試的台灣美食，她提到：「因為最近日本非常流行麻辣燙，所以這次來台灣特別想吃吃看正宗的麻辣燙。」