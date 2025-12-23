我是廣告 請繼續往下閱讀

福爾摩沙夢想家今（23）日舉辦媒體見面會，正式介紹日本超人氣女神三上悠亞（Yua Mikami）以「Formosa Sexy」成員身分登場。這不僅是三上悠亞加入啦啦隊後的首次媒體公開亮相，她更在現場大談對台灣球員的印象、選擇背號的暖心原因，甚至還現場秀了一段超接地氣、新學的中文。三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊」身分驚艷夢想家主場，當時便引發球迷暴動。談到這次為何點頭答應成為「正式成員」，三上悠亞笑著說，過去總是以嘉賓身分參與，但當聽到有機會成為正式啦啦隊的一員時，她覺得「完全沒有拒絕的理由」，內心非常開心能與 Formosa Sexy 的隊友們並肩作戰。此外，三上悠亞也公布了她在夢想家的應援背號「25」。她解釋，選擇25號是因為「25」在日文的發音中與「開心（にこ、Niko）」相近，她希望帶著這個號碼，將開心與歡樂傳遞給主場的每一位觀眾。在訪談過程中，三上悠亞自認雖然不太擅長運動，但私下非常喜歡看比賽。被問到對夢想家球員的印象時，她立刻提到：「上次來主場應援時，有認識2號選手。」而她口中的 2 號，正是夢想家的明星球員馬建豪。三上悠亞對於台灣球員的體格感到十分驚訝：「台灣的選手感覺比日本高很多，上次在開球的時候都是200公分以上的選手。」她特別稱讚馬建豪不僅身材高大，籃球技術也非常厲害。她更透露，連日本喜歡籃球的朋友看到她之前的應援片段都被燒到，紛紛表示想親自來台灣看球。