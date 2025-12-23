「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會將在明（24）日於大全聯內湖店溫暖登場，活動邀請相信音樂重量級卡司蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治輪番登台獻唱。據了解，Energy成員坤達、書偉因捲入閃兵風暴宣布暫時休團後，期間僅出席公益活動，不過本次為休團後首度全員合體開唱，活動為免費自由入場，《NOWNEWS》也整理活動時間、演出陣容一次收。
《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會由相信音樂主辦，與全聯、大全聯以及全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作，在明（24）日於大全聯內湖店溫暖登場，活動自晚間8點00分開始，中午12點起開放民眾入場。現場不僅有10米高巨型聖誕樹打造夢幻雪景，周邊同步規劃好吃好逛的聖誕市集，讓民眾感受滿滿的節日氛圍。
隨著樂音響起，相信音樂重量級卡司蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治將輪番登台獻唱，還有福利熊、大全熊與水果探險隊領軍，並邀請社福團體帶來純真動人的暖場表演，為聖誕佳節注入滿滿活力與驚喜，且當天入場贈送2026年曆海報，數量有限，贈完為止。
《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會
活動時間：12月24日20:00；中午12點開放民眾入場
地點：大全聯內湖店（停車場
演出陣容：蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治
入場方式：免費入場，無售票／索票、且現場並無座席編號
資料來源：相信音樂
