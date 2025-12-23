我是廣告 請繼續往下閱讀

前台中市新聞局長吳皇昇爭取台灣民眾黨提名參選市議員，近來在北屯區掛起看板，先是被爭取國民黨提名的許育璿暗酸，接著又被多位黨內同志檢舉，指未被提名前不能掛黨的頭銜。吳皇昇表示會先將看板上「台灣民眾黨」5字遮起來，中央委員江和樹開酸，藍綠爭取黨內提名的人都能高掛黨徽，偏偏只有選情最艱困、最需宣傳的民眾黨不可以，「只能感嘆本黨同志擅長網內互打」。下屆台中市議員選舉，北屯區在14個選區競爭最激烈，在新人部分，國民黨有許育璿、吳宗學、顏建程、張永漢等4人爭取黨內提名；民進黨現有2席議員，預留一席新人空間；台灣民眾黨有3人表態爭取提名，除了前市黨部副主委邱于珊、換選區再戰的許瑞宏，還有入黨不久的前台中市新聞局長吳皇昇。日前許育璿在臉書分享一張照片，畫面上方是他的看板、下方是吳皇昇的看板，發文內容其中2句「雲端上的聲量，補不了地上的坑洞」，被解讀為暗諷吳皇昇只打空戰、不接地氣。吳皇昇則說，大家都是朋友，他不會想太多，會努力讓地方看見。不只藍營舊識將他視為假想敵，同黨同志也很有意見，日前吳皇昇接到中央黨部電話，指接獲不只一人檢舉，吳育昇看板有「台灣民眾黨」5個字，但黨內提名結果尚未出來，既然程序還沒到，就不能掛上黨的名字，即使是以政黨「擬參選人」爭取提名，仍然不行。吳皇昇今（23）日在臉書發文，表示自己是守規的黨員「有處分，我接受，並配合遮改」，但在其他政黨，爭取提名時秀出所屬早已是鼓勵從政、行之有年的常態，身為民眾黨員，都是抱著傾家蕩產、九死一生的氣魄，才敢跳進藍綠夾殺的戰場裡，「我想大聲介紹家門，卻必須保持沉默」。中央委員江和樹留言「感同身受，尤其是我們黨內的同志檢舉才是可悲，加油！」江和樹事後透露，自己也常常被檢舉，「只能說本黨同志非常擅長網內互打」，他表示除了北部與新竹，台灣民眾黨在各縣市都是艱困選區，「別人早就開跑了，我們還忙著打自己人」，他將在明天黨中央的線上會議，要求檢討這項規定，讓民眾黨更貼近民意與現實狀態。