國際大廠順應AI開發浪潮，大規模投資記憶體訂單，間接導致零售端電腦零組件價格飆升，，不過欣亞數位資深業務程鈺筌表示，目前這波漲價潮僅是海嘯開端，考量到目前主機板、處理器價格還不受影響，以及過年前各廠商陸續推出優惠，受到AI趨勢影響，記憶體需求大增，生成式AI、雲端服務、GPU伺服器都需要大量動態隨機存取記憶體（DRAM）、高頻寬記憶體（HBM），因此帶動HBM、DDR5（第五代雙倍數據速率動態隨機存取記憶體）等高階記憶體需求。程鈺筌指出，AI先進製程對硬體的需求量極大，以往科技大廠購買記憶體都是一批一批叫貨，程鈺筌說明，記憶體價格大約是今年10月開始飆漲，對消費者來說，出現購買疑慮和恐慌在所難免，不過綜觀全局，AI開發是國際趨勢，高端大廠短時間內不會收手，程鈺筌認為，對消費者來說，不建議抱著「記憶體哪天會跌回來」的心態，，所以此時此刻，甚至是到年前，「並不會是不好的進場時機。」程鈺筌也分析，除了記憶體未來還有漲幅空間之外，今年主機板、處理器的價格其實都還算漂亮；當然，這波記憶體漲價風潮，也讓二線品牌有機會竄出頭，程鈺筌補充，記憶體可能導致消費者轉往二手市場，不過台灣的二手市場目前缺乏第三方和完整體系，