動畫電影《Kpop 獵魔女團》今年於Netflix上線後迅速引爆全球熱潮，快速登上各地排行榜前段班，隨著關注熱度持續上升，官方宣布來台舉辦快閃店《Kpop Demon Hunters Official POP-UP Store》，將於2026年1月3日（星期六）至1月18日（星期四）在台北AIPXA LAND登場，周邊商品包含民生用品、文具等等，入場全免費但採預約制，可至「kpopdemonhunters.fan」官方粉絲社群預約。
📍 《Kpop 獵魔女團》台北快閃店資訊：
活動日期：2026年1月3日（六）－1月18日（四）免費入場
活動時間：11：00～21：00（入場採預約制）
活動地點：AIPXA LAND
活動地址：台北市大同區南京西路44號
周邊商品：貼紙、小卡、資料夾、便條紙、海報、筆、印章、膠臺、筆記本、滑鼠墊、襪子、泡澡球、紙貼紙、徽章、人形小立牌
商品總覽：https://www.instagram.com/teampower_2025
預約網站：https://kpopdemonhunters.fan/ （12月28日（日）起開放預約）
《Kpop 獵魔女團》來台開快閃店 周邊商品多元登場
本次《Kpop 獵魔女團》快閃店將完整呈現多元周邊商品，涵蓋以音樂視覺為靈感的設計款式，以及以《Kpop 獵魔女團》主要角色為核心的角色主題商品。透過一系列角色導向的商品設計，讓作品中的經典英雄角色躍然眼前，滿足粉絲在收藏、日常使用與應援等多元需求。
台北快閃店在空間配置與氛圍設計上也全面升級，打造至今最具沉浸感的《Kpop 獵魔女團》體驗。現場將集結過往巡迴站的亮點內容，並設置多個風格化拍照場景，營造層次豐富、視覺張力十足的空間氛圍。
