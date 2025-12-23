芷軒

拍賣人形看板做公益 離開樂天的象徵性告別

她仍選擇將焦點放在「付出」而非「失去」，這段發言也讓不少粉絲留言表示心疼與支持

「成為真正的ZX」 為下一步鋪路

更是參加節目《大學聲》的錄製並獲得季軍頭銜

樂天女孩續約風波持續延燒，今（23）日傳出陳伊、邱薆、芷軒等3人未獲得續約，晚間其中一人率先打破沉默，透過社群平台坦言目前已處於「失業」狀態，她以輕描淡寫卻略帶無奈的語氣寫下：「我已經失業了！」短短一句話立刻引發粉絲高度關注，也被視為間接證實自己確實未能續留樂天女孩的傳聞。不過芷軒雖然失業，但她仍將自己拍賣個人看板的收益全捐款給公益單位，超暖心舉動讓不少粉絲都十分感動。芷軒今晚透過Threads同步上傳一支影片，內容是她將過去在樂天女孩時期的人形看板拿出來進行拍賣，最終以3000元成交，並全數捐作公益用途，她透露這支影片光是剪輯就花了一個小時，還自嘲手機「老了要罷工」，語氣中帶著一貫的幽默，也隱約透露轉換身分後的現實壓力，影片中她特別提到，這不只是單純的義賣，而是自己即將告別過去、邁向下一個階段的重要儀式。在影片中芷軒直言：「雖然3000塊不是什麼很多的錢，再加上我失業了，沒關係，還是希望可以幫到一些小動物。」她呼籲如果生活條件允許，也希望大家能多關注弱勢族群與動物保護議題，即便處於人生轉折點，，認為她在低潮中仍保有溫柔。值得注意的是，芷軒在影片中特別提到：「我已經要走到下一步成為真正的『ZX』。」這段話被外界解讀為，她正準備以個人品牌或全新身分重新出發，而非單純等待下一個啦啦隊機會，熟悉她的粉絲也指出，近年她在嘻哈、創作等領域深耕經營，，加上社群經營、個人風格上逐漸走向獨立，因此外界普遍推測芷軒離開樂天並非終點，而是一個重新定位自己的開始。事實上，芷軒的發聲也讓「樂天3女孩未續約」的傳聞再度升溫，先前外界盛傳，包含芷軒在內的多名成員未被列入續約名單，但球團始終維持低調態度，僅向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「新球季名單將於賽季前公布，其餘不予回應。」隨著芷軒親口證實「失業」，也象徵著相關傳聞並非空穴來風。