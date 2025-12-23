我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）12月再降息1碼，美元指數跌破99，國際黃金現貨價格衝上4497美元，也讓握有美元存款的人感到擔憂，美元還會跌多久？台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（23）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，不必太過擔憂，明年美元走勢分上、下半場，上半年恐怕延續今年弱勢，但下半年在美國總統川普面臨期中選舉壓力之下，勢必祭出胡蘿蔔，拉抬股、匯市，美元有望受到利多吹捧，看好明年下半年美元走勢。陳有忠分析，近期美元跌勢再現，主要反映美國聯準會如市場預期降息，川普對等關稅政爭議在最高法案審理中，市場預期最高法院可能否定關稅存在，屆時將使美國財政再陷窘境，之前課的關稅都要吐回，如果財政轉差也會持續拖累美元走勢，因此，近期美元再度跌回99以下。至於明年美元展望，陳有忠認為，要分上、下半年來看，上半年恐怕還是延續目前跌勢，聯準會仍會採取降息，縮減各國利差，之前流向美元套利資金會流出，使美元跌勢再現。不過，由於美元對降息反應已較遲鈍，即便下半年聯準會加速降息，陳有忠預期，繼續推低美元力道會減弱，呈現效率遞減現象，因此，即便上半年美元看跌，下跌空間恐怕也只有3%、4%，握有美元存款民眾大可不必太多擔憂。陳有忠看好明年下半年美元走勢，川普上任多採棍子策略，使得美元受到不信任拖累而下跌，但明年下半年川普面臨期中考，11月參眾議院期中選舉，預期川普會釋出胡蘿蔔來拉抬選情及股、匯行情，屆時美元恐會受到利多吹捧，因此，他看好下半年美元走勢，有機會轉為強勢。