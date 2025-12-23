我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大牙因為年輕時初戀在聖誕節跟她分手，多年來對於聖誕節十分無感。（圖／翻攝自大牙IG@bigtooth）

對聖誕節長年冷感 背後藏著一段往事

多年只剩交換禮物 節日成了形式

藝人大牙（周宜霈） 昨（22）日於社群平台分享一張家中充滿節慶氣氛的照片，畫面中，一棵發光的聖誕樹靜靜佇立在客廳角落，溫暖燈光映照出難得的節日感，她在貼文中感性寫下，這是自己活了41年來，第一次居住的空間裡出現聖誕樹，簡單一句話，卻意外觸動許多網友的心，大牙也透露年輕時因為初戀在聖誕節當天跟她分手，所以留下陰影讓她多年來不過聖誕節。在貼文中，大牙罕見談及自己多年來對聖誕節始終提不起興致的原因，她坦言自己其實一直對這類節日相當無感，因此從來不會特地在家中佈置過節裝飾，而這份冷淡源自年輕時一段難以抹去的情感記憶，她回憶自己的初戀正是在聖誕節當天畫下句點，一個曾經極其重要的人，從此在每一個聖誕節裡缺席，也讓這個原本象徵歡樂的節日，逐漸失去了溫度。不過大牙透露，這棵聖誕樹是她今年收到的第一份聖誕禮物，儘管當天行程緊湊，從清晨5點起床一路忙到隔天凌晨1點半，身體早已瀕臨極限，但在收到禮物的那一刻，她仍選擇親手將聖誕樹迅速組裝完成，她透露自己看著亮起燈光的樹發呆了好一陣子，才突然意識到：「原來聖誕樹這麼漂亮。」由於過去的情感缺口，大牙形容過去多年來她的聖誕節幾乎只剩下高中同學會的交換禮物，成了一個例行公事般的行程，而非真正期待的節日，她直言這些年來對聖誕節「就沒有然後了」，既不刻意慶祝，也不特別排斥，只是選擇淡淡帶過，這樣的心境直到今年才悄悄出現轉變，也讓不少網友看了貼文後直呼鼻酸，感受到她話語中隱藏的孤單與釋懷。隨著聖誕樹在家中亮起，大牙形容，原本有些凌亂的小空間，突然多了幾分過節氣氛，也讓她第一次用不同角度看待這個節日，貼文最後她特別點名感謝媽媽，表示這份禮物不只是一棵樹，更像是一種溫柔的陪伴，悄悄填補了多年來缺席的情緒角落。簡單的分享，卻讓不少粉絲留言表示被觸動，也替她感到開心。