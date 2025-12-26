我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹政奭（右）爆紅後認愛Gummy（左）引發熱議，面對外界質疑他不但沒迴避，還在訪談中表達珍惜這段感情。（圖／IG@gummy.gallery）





韓星曹政奭今（26）日迎來45歲了！他與歌手Gummy因音樂劇結緣，在機緣巧合下相識相戀。2015年，曹政奭大方認愛，透露兩人已戀愛2年多，Gummy卻因外貌與知名度差距遭酸民攻擊。面對質疑，曹政奭不但沒有迴避，更曾在訪談中真情告白，表示非常珍惜這段戀情，並私下堅定向Gummy承諾會保護好兩人的感情。2018年，兩人也宣布結婚，當時曹政奭還感性表示，Gummy是他生命中最重要的後盾，如今結婚邁入第7年，夫妻倆的好感情依舊令人稱羨。回溯曹政奭、Gummy的緣分，要從一場音樂劇說起，當時Gummy只是應朋友邀約前去觀賞曹政奭的演出，原本沒有特別安排認識對方，卻在機緣巧合下有了交流。隨著互動增加，兩人逐漸發現彼此不僅興趣相投，對生活的態度、價值觀也十分相近，感情就在這之中自然而然的萌芽。2015年，曹政奭因出演韓劇《Oh我的鬼神君》中魅力十足的主廚姜善宇而聲勢大漲，當年他大方認愛Gummy，並表示兩人已經在一起2年多，讓外界瞬間將目光轉向女方。起初，Gummy因外貌與知名度差距遭到不少攻擊，但面對外界質疑，但曹政奭不但沒有迴避，還在訪談中真情流露，表示到了這個年紀能遇到相處自在、無話不談的伴侶十分難得，也因此更加珍惜這段得來不易的感情，帥到不行！不僅如此，Gummy後來也曾透露，決定公開戀情前內心承受了不小壓力，擔心影響到男方的形象；不過曹政奭堅定對她說：「我會保護我們的感情，我相信大家也會喜歡妳」，這話也成了她面對輿論時最大的力量。交往多年後，Gummy有次上節目被問到會不會因為交往太久而對結婚感到不安，她則坦言完全不會，因為心裡早就很清楚，對方就是能陪自己走一輩子的人。就在愛情長跑5年後，兩人於2018年攜手步入婚姻，曹政奭宣布婚訊時，還感性提到女方是他生命裡最重要的後盾，更是讓他不斷成長、進步的關鍵力量。至於婚後的心境變化，Gummy也曾甜蜜分享，以前總聽前輩說婚後生活會變得安定，真正成為人妻後才懂，那是一種無論發生什麼事，身後都有人接住你的安心感。如今，兩人進入結婚第7年，感情甜蜜如初，也成為演藝圈中令人稱羨的佳侶。12月26日的壽星不只有曹政奭！還有台灣演員霍建華、英國演員基特哈靈頓、韓國演員宋元錫、日本藝人秋山奈奈、日本歌手佐香智久、中國演員方逸倫、中國演員胡一天、韓國女團宇宙少女成員金炫廷粉絲一同祝福他們生日快樂吧！