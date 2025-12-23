台灣知名美妝賣場「寶雅」近年來門市數量越來越多，逐漸成為本土霸主。不過，就有民眾目睹，有一條街上竟然連續開了兩間超大寶雅門市，相隔距離不到30公尺，只差在招牌顏色不同，好奇「到底差在哪」。而貼文也釣出寶雅官方親自解惑，說明寶雅招牌「粉色、桃紅色」店家的差異性。
兩間寶雅門市距離不到30公尺！官方解惑招牌顏色差異
近期有民眾在社群Threads上發文分享，自己走在嘉義的新民路、興業西路交界路口，發現兩側竟然都有開著寶雅大型門市，相隔距離不到30公尺，唯一不同的點就在於「一間招牌是桃紅色」，另一間則是粉色。
對此，這也讓當事人感到好奇：「為什麼距離不到30公尺，要開兩間那麼大間的寶雅，還是此寶雅非彼寶雅？」貼文曝光後，也吸引超過一萬位網友關注，「寶雅越開越多」、「有可能是新舊店銜接吧，有一間準備要收了」、「我們這邊也是是兩間寶雅，只相隔隔四間房子而已」。
今（23）日稍早，寶雅官方帳號也現身在貼文留言處解答，首先是「粉色招牌」的寶雅，是以美妝概念店打造的 POYA Beauty店，販售的美妝、保養品牌會比一般店型多。
再來是「桃紅色招牌」，則屬於一般店型，生活雜貨及食品類選擇較齊全！全家大小的需求都可以在這裡一站購足！
最後，寶雅官方也補充，如果看到招牌還有加上「HOME」，代表此店是複合店，有販售家居用品類的商品。
寶雅連五金都有賣！超罕見橘色招牌曝光
事實上，寶雅早在2019年開始就跨足五金百貨市場，創立「寶家POYA HOME」型態店家，主打販售居家收納、日常用品、五金工具，而招牌則是橘色的形式。
近年來，單純為「寶家POYA HOME」的門市數量越來越少，逐漸融入進一般店型，只要招牌上有「HOME」，就會有額外販賣家居用品，讓寶雅不再是單純的美妝店，也很適合採購家庭用品。
資料來源：寶雅官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期有民眾在社群Threads上發文分享，自己走在嘉義的新民路、興業西路交界路口，發現兩側竟然都有開著寶雅大型門市，相隔距離不到30公尺，唯一不同的點就在於「一間招牌是桃紅色」，另一間則是粉色。
對此，這也讓當事人感到好奇：「為什麼距離不到30公尺，要開兩間那麼大間的寶雅，還是此寶雅非彼寶雅？」貼文曝光後，也吸引超過一萬位網友關注，「寶雅越開越多」、「有可能是新舊店銜接吧，有一間準備要收了」、「我們這邊也是是兩間寶雅，只相隔隔四間房子而已」。
再來是「桃紅色招牌」，則屬於一般店型，生活雜貨及食品類選擇較齊全！全家大小的需求都可以在這裡一站購足！
最後，寶雅官方也補充，如果看到招牌還有加上「HOME」，代表此店是複合店，有販售家居用品類的商品。
寶雅連五金都有賣！超罕見橘色招牌曝光
事實上，寶雅早在2019年開始就跨足五金百貨市場，創立「寶家POYA HOME」型態店家，主打販售居家收納、日常用品、五金工具，而招牌則是橘色的形式。
近年來，單純為「寶家POYA HOME」的門市數量越來越少，逐漸融入進一般店型，只要招牌上有「HOME」，就會有額外販賣家居用品，讓寶雅不再是單純的美妝店，也很適合採購家庭用品。