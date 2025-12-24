我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟數據強勁，利率預期仍存

專家分析與人事變動

在數據顯示美國第3季經濟成長出乎意料地強勁後，美股週二（23日）連續第四個交易日上漲，標普500指數收盤再創新高，在縮短的聖誕假期交易週中，人工智慧（AI）概念股表現持續優於大盤。道瓊工業指數上漲79.73點或0.16%，收48442.41點。標普500指數上揚31.30點或0.46%，收在6909.79點，創下歷史新高，目前距離盤中歷史高點6920.34點僅一步之遙。那斯達克指數上漲133.01點或0.57%，收23561.84點。費城半導體指數上揚38.97點或0.55%，收7184.54點。科技巨頭表現亮眼，其中輝達（Nvidia）股價上漲約3%，博通（Broadcom）漲幅超過2%，帶動納斯達克指數走高。台積電ADR（TSM）漲1.29％、收297.06美元。儘管最新公布的經濟數據遠優於預期，交易員仍繼續押注聯準會（Fed）明年將下調基準利率。美國商務部報告顯示，美國第三季經濟增長率為4.3%，大幅優於道瓊調查經濟學家所預測的 3.2%。這份報告原定於10月30日發布，但因先前創紀錄的美國政府停擺而延期。強勁的數據最初令投資者感到不安，擔心聯準會在2026年初降息的可能性降低，導致美股開盤走低，但隨後止跌回升。據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨交易員仍預期聯準會將在明年底前進行兩次降息。Apollon Wealth Management首席投資長史特納（Eric Sterner）表示：「我們目前可能不會看到市場撤回對那兩次降息的預期。明年年初降息的機率或許較低，但我們很快就會知道川普將提名誰擔任新的聯準會主席，而那個人幾乎肯定會比鮑爾（Powell）更偏向鴿派。」紐約證券交易所將於週三（24日，平安夜）美東時間下午1點提早休市，並於週四（25日，聖誕節）休市一天。