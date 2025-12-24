我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民意基金會日前公布民調，與兩個月前的調查相比，國民黨支持度下跌5.2%，民眾黨上升2.0%，民進黨則上升7.3%，目前三黨支持度分別為國民黨20.6%、民眾黨16.7%、民進黨38.4%，藍白相加不如民進黨。前立委蔡正元說，這已對國民黨形成明確警訊。蔡正元指出，三個主要政黨之中，只有國民黨出現支持度下滑的情況，即使將國民黨與民眾黨支持度加總，仍落後民進黨1.1%。他直言，民眾黨支持度上升的幅度，仍不足以彌補國民黨流失的支持，「三個黨的支持度只有國民黨下跌」。針對外界可能質疑民調準確性，蔡正元認為，可以說民調「不一定準」，但不能否認這份數據已對國民黨中央構成警訊。他強調，不能僅以一句「民調有問題」就輕忽帶過，因為未來還會有其他民調結果相互印證，黨中央必須持續關注任何潛在問題。蔡正元也回顧歷史，2022年國民黨整體支持度同樣不如民進黨，但仍能在地方選舉中勝出，原因在於選民會將政黨與候選人切割看待，尤其是中間選民，不喜歡某一政黨，並不代表就不支持該黨提名的候選人。他認為，只要候選人符合中間選民的期待，仍有機會彌補政黨背景的不利。不過，蔡正元也提醒，政黨支持度的變化，仍會實質影響選舉結果。他指出，「政黨支持度上升，還是有助於候選人的得票率；政黨支持度下跌，也必然會拖累候選人的得票率」，在目前國民黨支持度大幅下滑的情況下，黨中央必須嚴肅以對。蔡正元呼籲，國民黨中央應深入檢討到底是哪一個環節出了問題，勇於面對現實，而非推卸責任。他直言，推卸問題「很容易鑄成選舉大敗的原因」，黨中央唯有正視問題，才是正確的態度。