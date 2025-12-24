我是廣告 請繼續往下閱讀

美國第三季經濟數據優於預期，市場整體情緒轉為樂觀，在科技股領漲之下，美股四大指數週二全數走高，標普500指數再創歷史新高，帶動台北股市今（24）日開盤上漲73.14點、來到28383.61點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.45點、來到268.21點。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲5元、來到1495元；鴻海開盤上漲1.5元、來到225.5元；台達電開盤上漲9元、來到952元。美國商務部經濟分析局指出，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率成長4.3%，不僅高於前一季的3.8%，也明顯超過市場原先預期，顯示美國經濟在夏季展現出強勁韌性，特別是消費支出表現亮眼。市場分析指出，強勁 GDP數據一度引發投資人對未來降息預期略為收斂的疑慮，但整體而言，美國消費韌性仍為股市提供支撐。不過，也有經濟學家認為，聯準會在政策判斷上更重視就業市場走勢，該數據對決策影響有限。美股四大指數在科技股領軍下走高，道瓊指數上漲79.73點或0.16%，收48442.41點，那斯達克指數上漲133.015點或0.57%，收23561.844點，標普500指數上漲31.3點或0.46%，收6909.79點，費半指數上漲38.974點或0.55%，收7184.543點。科技五大巨頭全數走高，Meta上漲0.52%，蘋果上漲0.51%，Alphabet上漲1.48%，微軟上漲0.40%，亞馬遜上漲1.62%。半導體股漲跌不一，AMD下跌0.02%，博通上漲2.30%，輝達上漲3.01%，應用材料上漲0.47%，高通上漲0.30%，美光下跌0.12%。台股ADR多數走高，台積電ADR上漲1.25%，日月光ADR上漲1.17%，聯電ADR下跌1.97%，中華電信ADR上漲0.61%。