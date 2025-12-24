我是廣告 請繼續往下閱讀

近日有部分現代車主收到駭客簡訊，聲稱其「個人資訊和車輛資訊已被南陽實業洩露」，對此， 台灣總代理南陽實業證實此事，並緊急公告「本公司簡訊系統遭不法人士入侵，以致部分車主收到駭客簡訊。資安部門已即刻全面啟動防禦機制與備援措施，並將報警司法單位協助處理」，提醒車主們不要點擊不明連結或提供個人金融資訊。一名現代車主，在臉書社團「爆料公社」上分享，自己在本（12）月23日下午收到可疑簡訊，內容提到「特此告知，您的個人資訊和車輛資訊已被南陽實業洩露。南陽企業對您的隱私資訊漠不關心，完全沒有採取任何措施保護客戶隱私。如果您日後因此遭受詐騙或損失，請務必追究他們的責任，要求賠償」文末寫上「From DireWolf Ransom Group」。據資安人士指出，DireWolf Ransom Group DireWolf Ransom Group 為恐狼勒索軟體集團，是在今年5月橫空出世的新興勒索軟體組織；該團體對台灣的威脅性相當高，因為是極少數在運作初期就將台灣列為主要攻擊目標之一的勒索組織。對此，現代台灣總代理南陽實業在2小時後證實「系統被入侵」，並緊急再向車主寄簡訊通知「本公司簡訊系統遭不法人士入侵，以致部分車主收到駭客簡訊。資安部門已即刻全面啟動防禦機制與備援措施，並將報警司法單位協助處理。」提醒車主們不要點擊不明連結或提供個人金融資訊。南陽實業總公司三陽工業，也同步發布重訊，稱子公司南陽實業部分資訊系統遭駭客攻擊，資安部門已啟動防禦機制，協調外部資安公司技術專家合作處置，在彙集完資料後，已到警局報案，但對公司營運並無重大影響，南陽實業已同步強化資安、提升網路防護。