我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市一名女警，在北捷事件後上網發文，說要對台中市長盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理她。警方主動報請檢察官指揮偵辦，法官昨晚裁定羈押但不禁見。中市警第2分局研議對這名女警從嚴議處，即刻起停職處分，同時擬議記2大過免職，斷然汰除以端正警紀。這名25歲的偵查佐，22日晚間在Threads發表「直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界修理她」的言論，被自家人逮捕後移送檢方複訊。台中警方調查，女偵查佐近期屢有異常舉止，第2分局11月透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫、調整勤務時段及工作內容，也禁止她領用槍枝服勤，仍阻止不了她在LINE群組恐嚇同事和直屬長官、在網路挑釁恐嚇網友。檢方訊後認為她有反覆實行之虞，向法院聲押禁見，法官昨晚裁定羈押但不禁見。第2分局立即研議對女警從嚴議處，今（24）日宣布即刻起停職處分，同時擬一次記2大過免職，以昭公信。第2分局強調，對於警紀要求一向採取「零容忍」立場，絕不護短姑息，警察身分不因下班或使用私人帳號有所區隔，任何涉及恐嚇、威脅、失當或影響社會觀感的言行，均不被允許。